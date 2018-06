Außenamtsgeneralsekretär Johannes Peterlik: „Den Dialog zwischen Asien und Europa stärken“

Asien-Europa-Konferenz ASEM mit Teilnehmern aus über 50 Staaten am Vorabend des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Wien

Wien (OTS) - Es ist kein Zufall, dass die erste Großveranstaltung, die im unmittelbaren Vorfeld des österreichischen EU-Ratsvorsitzes stattfindet, den Beziehungen zwischen Europa und Asien gewidmet ist. Zum Asia Europa Meeting ASEM werden am 28. und 29. Juni in Wien hochrangige Vertreter aus insgesamt über 50 asiatischen und europäischen Ländern erwartet.

„Gerade vor dem Hintergrund der geoplitischen Veränderungen, in denen die Asien-Pazifik-Region eine immer zentralere Rolle einnimmt, ist ein intensiver Dialog zwischen Europa und Asien besonders wichtig“, erklärte der Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten Johannes Peterlik: „Insofern liegt unser Ministerium mit seinem heurigen Asienschwerpunkt genau richtig.“

Das Treffen, das im Austria Center Vienna stattfindet, dient insbesondere der Vorbereitung des 12. ASEM Gipfels am 18. und 19. Oktober in Brüssel, in dessen Vorfeld auch eine neue Asien-Strategie der EU beschlossen werden soll. Das Motto des diesjährigen Gipfels ist „Global Partners for Global Challenges“. In diesem Rahmen wollen sich die europäischen Teilnehmer besonders für Frieden und Stabilität, effektiven Multilateralismus sowie freien und fairen Welthandel einsetzen.

„ASEM ist derzeit die einzige informelle Plattform, die dem hochrangigen Austausch zwischen asiatischen und europäischen Staaten dient“, so Außenamtsgeneralsekretär Johannes Peterlik. „Es werden in diesem Rahmen zwar keine bindenden Beschlüsse gefasst, dafür ist es ein Forum, in dem über 50 Länder einen intensiven Gedankenaustausch zu den aktuellen Themen führen und wichtige Impulse für die Zukunft schaffen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle ASEM Teilnehmerstaaten zusammen 60% der Weltbevölkerung, 60% des Welthandels und 60% des globalen BIP darstellen.“

Rückfragen & Kontakt:

BMEIA

Presseabteilung

+43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at