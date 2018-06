Kampagnen-Kontroverse: Etikettenschwindel oder Zufall?

New Design University stellt sich hinter Studierende

St. Pölten (OTS) - Für Meinungsverschiedenheiten sorgt die aktuelle Life Ball-Kampagne „Know your Status“ einer namhaften Wiener Werbeagentur. Die New Design University (NDU) St. Pölten sieht darin Parallelen zu einem Sujet, das die Grafikstudentin Sarah Kreuz letztes Jahr im Rahmen eines Wettbewerbs für die Gestaltung der Life Ball-Weinetiketten eingereicht hat. Statt zu klagen, hat sich die NDU für ein kreatives Statement entschieden: Mit der Fotostrecke „Per aspera ad astra“ stellt sich die niederösterreichische Kreativschmiede klar hinter ihre Studierenden.

Sarah Kreuz, Grafik- & Informationsdesignstudentin an der New Design University, reichte 2017 – so wie weitere sieben Kommilitoninnen und Kommilitonen – ihren Design-Vorschlag pro bono zur Gestaltung der Life Ball-Weinetiketten ein. Im Rahmen eines öffentlichen Publikumsvotings auf Facebook fiel die Wahl zwar nicht auf ihren Entwurf – im Mai 2018 entdeckte sie allerdings unverkennbare Parallelen der offiziellen Life Ball-Kampagne zu ihrem Gestaltungsansatz: Verwendung von ausschließlich schwarzer Farbe & Großbuchstaben für das Bodypainting oder Sujetfarben in schwarz/grau/rot gehalten sind nur zwei exemplarische Beispiele. Umgesetzt hat diese Kampagne eine große österreichische Werbeagentur. Die Analogien fielen nicht nur der jungen Designerin auf, sondern auch zahlreichen Fans der Life Ball-Facebook-Seite, was dort zu einer regen Diskussion führte.

Die NDU möchte sich bewusst auf keinen Rechtsstreit einlassen, wie Rektor Herbert Grüner erklärt: „Manche Dinge entstehen durch Zufall, manche nicht. Und zuweilen bleibt die Grenze zwischen Zufall und Nicht-Zufall einfach unscharf. Ob Parallelen vorhanden sind oder nicht, darüber darf sich jede und jeder selbst ein Bild machen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Studierenden auf die Realität in der Welt der Kreativschaffenden so gut wie möglich vorzubereiten. Durch die Förderung von Kreativität ebenso wie durch Lehrbeispiele wie dieses.“

Kreative Antwort der NDU

Ganz unkommentiert möchte die New Design University diese Angelegenheit daher nicht lassen und entschied sich ganz nach dem Motto "Normal ist gefährlich" für einen kreativen Ansatz.

Mit der Fotostrecke „Per aspera ad astra - Der Weg zu den Sternen ist dornig“ macht die New Design University deutlich, dass sie hinter ihren Studierenden und deren Leistungen steht, auch wenn der Weg zum Erfolg nicht immer einfach ist.

Die Idee, die Kampagne von und mit Sarah Kreuz erneut in Szene zu setzen, stammt aus der NDU-Kommunikationsabteilung. Innerhalb einer Woche wurde gemeinsam mit der jungen Designerin und ihrem Studienkollegen Michael Kropacek hausintern gelayoutet, bodygepaintet und geshootet.

Ob Parallelen zwischen den Sujets vorhanden sind, darüber darf sich jeder selbst ein Bild machen:

