„Europa LIVE – Das Konzert“ am 30. Juni in ORF 2

Der große Auftaktevent zum EU-Ratsvorsitz in Schladming

Wien (OTS) - Österreich übernimmt am 1. Juli den EU-Ratsvorsitz (alle Infos zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at) – gefeiert wird das bereits am Samstag, dem 30. Juni 2018, mit einem „Europa LIVE“-Konzert im Planai-Stadion in Schladming. Mit der größten Band Europas wird es beim Konzert „Europa LIVE“ ein Programm zum Mitsingen, Mittanzen und Feiern geben. ORF 2 zeigt „Europa LIVE – Das Konzert“ am Samstag, dem 30. Juni, um 21.55 Uhr, die Highlights stehen am Sonntag, dem 1. Juli um 14.00 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Zahlreiche österreichische Künstlerinnen und Künstler werden mit Hunderten Hobby-Musikerinnen und -Musikern sowie Chören gemeinsam musizieren. Mit dabei sind u. a.: Die Seer, Opus und Österreichs Song-Contest-Star Cesár Sampson. Unter der künstlerischen Leitung von Chris Harras werden österreichische und internationale Hits gespielt, die ein musikalisches „Servus“ an Europa senden. Moderiert wird die Veranstaltung von Thomas Kamenar.

Der Auftaktevent in ORF Steiermark und Hitradio Ö3

Der ORF Steiermark widmet sich in all seinen Medien umfassend der Übergabe des EU-Ratsvorsitzes an Österreich. Nach einer ausführlichen trimedialen Vorberichterstattung bringen „Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/ST), Radio Steiermark und steiermark.ORF.at am 30. Juni und 1. Juli zahlreiche (Live-)Beiträge u. a. über die Übergabe auf der Planai in Schladming, das Gipfelpicknick und das Konzert „Europa LIVE“ im Planai-Stadion.

„Servus Europa!“ heißt es auch im ORF-Radio: Hitradio Ö3 hat für das Konzert 1.000 Musiker/innen und Sänger/innen gesucht, also die größte Band Europas. Zusammen mit prominenten Musikerinnen und Musikern sowie Chören werden als „Servus“ an Europa österreichische Pop-Klassiker, internationale Superhits und Evergreens gespielt. Alle Registrierten haben Noten und Musikvorlagen zum Selbststudium erhalten. Geübt wurde individuell zu Hause, performt wird gemeinsam vor großer Kulisse auf der Bühne des Planai-Stadions. Am Tag des Konzerts hält Ö3-Reporter Johann Puntigam die Ö3-Hörer/innen über die Ereignisse im Planai-Stadion auf dem Laufenden, die Ö3-Meteorologen Sigi Fink (6.00 bis 12.00 Uhr) und Daniel Schrott (12.00 bis 16.00 Uhr) melden sich mit dem Ö3-Wetter live aus Schladming.

