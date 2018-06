LH Mikl-Leitner eröffnete die 90. Wieselburger Messe

„Wichtiges Schaufenster für Wirtschaft, Landwirtschaft, Handel und Dienstleister“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum mittlerweile 90. Mal findet heuer die Wieselburger Messe statt, die noch bis Sonntag, 1. Juli, über die Bühne geht und heute offiziell durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet wurde. An den Eröffnungsfeierlichkeiten nahmen u. a. die LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Franz Schnabl, Bürgermeister Günther Leichtfried und Messepräsident Uwe Scheutz teil.

„Die Wieselburger Messe ist ein wichtiges Schaufenster für Wirtschaft, Landwirtschaft, Handel und Dienstleister“, betonte die Landeshauptfrau in ihrer Ansprache. „Wir erwarten uns von dieser Messe sehr viele Impulse und Anregungen“, hielt sie fest. Die Wieselburger Messe wird von Jahr zu Jahr immer moderner, innovativer und zukunftsorientierter. Diese Messe ist ein wichtiger Faktor für die Menschen, um sich informieren zu können, und für die Wirtschaft, um sich präsentieren zu können“, fuhr sie fort. „Hier steht der Dialog im Mittelpunkt, weil man zusammenkommt, um neue Kooperationen einzugehen und um Vertrauen aufzubauen“, so die Landeshauptfrau.

„Unseren Landwirten und unseren Forstwirten kommt eine ganz große Bedeutung zu“, sagte Mikl-Leitner und erinnerte an die 40.000 Betriebe in Niederösterreich. „Jeder fünfte Arbeitsplatz im Land ist direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft verbunden. Durchschnittlich investiert jeder landwirtschaftliche Betrieb pro Jahr 24.000 Euro. Unsere Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor“, so Mikl-Leitner. Landwirtschaft und Forstwirtschaft stünden aber vor vielen Herausforderungen, betonte sie: „Wir können uns auf unsere Bauern zu hundert Prozent verlassen, deshalb müssen die Landwirte auch wissen, dass sie sich auf das Land Niederösterreich zu hundert Prozent verlassen können.“ In diesem Zusammenhang habe das Bundesland Niederösterreich z.B. ein Waldschutzpaket geschnürt, um die Forstwirtschaft zu unterstützen, so Mikl-Leitner. Der ländliche Raum sei Zukunftsraum, Lebensraum, Wirtschaftsraum. „Die landwirtschaftlichen Produkte sind Visitenkarte und Botschafter für Niederösterreich“, betonte sie.

„Die Landwirte und Forstwirte erleben gerade sehr herausfordernde Zeiten“, sagte LH-Stellvertreter Pernkopf und erinnerte an Schädlinge wie den Rübenrüsselkäfer oder den Borkenkäfer. „Deshalb wurde kürzlich von Landesregierung und Landwirtschaftskammer beschlossen, eine Unterstützung für die betroffenen Bauern zu bewilligen“, informierte Stephan Pernkopf. „Wir kämpfen aber auch in Brüssel für die Landwirtschaft und wir wollen verhindern, dass das EU-Landwirtschaftsbudget sinkt. Wir wollen unsere Landwirte stärken und ihnen dort, wo sie es brauchen, unter die Arme greifen“, so Pernkopf. Die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern würden für Zusammenhalt und Tradition stehen, meinte Pernkopf weiters. „Die heimischen Landwirte investieren auch viel“, betonte er. Davon würde die regionale Wirtschaft profitieren, meinte der LH-Stellvertreter.

Bürgermeister Leichtfried sagte, dass die Entwicklung von Wieselburg eng mit dem Messezentrum verbunden sei. „1928 hatte Wieselburg rund 1.800 Einwohner und die Region war ausschließlich landwirtschaftlich orientiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Stadterhebung ist Wieselburg sehr stark gewachsen“, so der Bürgermeister.

Im Rahmen der „Ab Hof“ in Wieselburg stand zum 22. Mal u. a. die Produktprämierung „Das Kasermandl in Gold“ auf dem Programm. Dabei wurden Käse, Sauermilchprodukte, Butter, Milch und Milchmischgetränke bewertet und prämiert. Dieser Bewerb soll eine Vermarktungshilfe für die teilnehmenden Betriebe und einen Anreiz zu einer weiteren Qualitätssteigerung darstellen. Zum zweiten Mal wurde heuer im Vorfeld der Wieselburger Messe die Prämierung „Das goldene Stanitzel“ durchgeführt. Dabei wurde Speiseeis aus bäuerlicher und gewerblicher Produktion verkostet und bewertet.

Die traditionellen Schwerpunkte der Messe liegen zum einen in der Landwirtschaft, wo im Speziellen Tierhaltung & Grünlandwirtschaft im Vordergrund stehen. Im tierischen Bereich bildet heuer die „Rinderzucht“ den Mittelpunkt der Ausstellung. Unter dem Titel „Tierfamilien“ werden in der Tierhalle alle Zuchtverbände vertreten sein und auch die wichtigsten Zuchttierrassen wie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Hühner ausgestellt und dem interessierten Publikum präsentiert. Zum anderen wird aber auch der Forst- und Energietechnik wieder ein breiter Raum gewidmet.

Nähere Informationen unter www.messewieselburg.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse