„Die Wiener Stadthalle rockt!“ am 29. Juni um 20.15 Uhr in ORF eins

Pop meets Classic zum 60. Jubiläum – von „Wie a Glock'n“ über „Jedermann“ bis „Langsam wochs ma z'amm“

Wien (OTS) - Die Wiener Stadthalle feiert ein großes Jubiläum – und der ORF, der seit 60 Jahren regelmäßig und umfangreich aus Österreichs bedeutendster Veranstaltungslocation berichtet, feiert mit! Begleitet von einem großen Symphonieorchester versammelten sich zahlreiche Stars der österreichischen Musikszene, um bei „Best of Austria meets Classic“, der Show zur 60. Saison der Wiener Stadthalle, ihre größten Hits zu präsentieren. ORF eins zeigt unter dem Titel „Die Wiener Stadthalle rockt!“ am Freitag, dem 29. Juni 2018, um 20.15 Uhr ein Best-of des Jubiläumsevents und lässt in Zuspielungen die Highlights aus sechs Jahrzehnten Wiener Stadthalle für das TV-Publikum Revue passieren.

Mit dabei sind Conchita, Marianne Mendt, Voodoo Jürgens, Seiler und Speer, Stefanie Werger, Schiffkowitz, Opus, Gert Steinbäcker, Pizzera & Jaus, Wolfgang Ambros, Wanda und Klaus Eberhartinger, der auch als Moderator durch den Konzertabend führt, sowie das Max Steiner Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits. Zu sehen und zu hören sind Hits von „Wie a Glock’n“, „Fürstenfeld“, „Jedermann“ über „Stark wie a Felsen“ und „Langsam wochs ma z‘amm“ bis hin zu „Soits lebn“, „Rise Like a Phoenix“ und „Live is Life“.

Die Wiener Stadthalle geht in die 60. Saison – Highlights aus sechs Jahrzehnten

Zuspielungen zeigen in der ORF-Sendung ausgewählte Höhepunkte aus sechs Jahrzehnten Wiener Stadthalle. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Auftritten internationaler Superstars wie David Bowie, Cher, Robbie Williams, Elton John, Pink oder Tina Turner, Aufregern wie dem Gastspiel des Musicals „Hair“ in den 1960er Jahren, kulturellen Höhepunkten bei Aufführungen der „Zauberflöte“ und „Aida“, Sportevents von den Harlem Globetrotters über „Masters of Dirt“ bis Tennis, legendären Austropop-Konzerten von Falco über Marianne Mendt und Wolfgang Ambros bis Wanda und großen ORF-Shows, die in der Stadthalle produziert wurden – von „Wünsch Dir was“, über den „Musikantenstadl“ und die „Peter Alexander Show“ bis hin zum „Eurovision Song Contest“, der 2015 in der Stadthalle über die Bühne ging.

Die ORF-TV-Kultur widmet dem Jubiläum eine neue Dokumentation mit dem Arbeitstitel „Bühnenjubiläum: 60 Jahre Wiener Stadthalle“, die am 24. September im „kulturMontag“ und am 30. September in der „matinee“ zu sehen sein wird.

