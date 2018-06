IAG gründet neue Tochtergesellschaft in Österreich

Wien (OTS) - Die International Airlines Group (IAG) launcht unter dem Namen LEVEL eine neue Low-Cost-Flugline in Österreich. Sie wird am 17. Juli 2018 ihren Betrieb aufnehmen.

Die neue Tochtergesellschaft wird über ein Austrian Air Operator's Certificate (AOC) verfügen und vier Flugzeuge des Typs Airbus A321 in Wien stationieren. Zunächst werden insgesamt 14 Ziele in Europa angeflogen.

Die beiden Erstflüge am 17. Juli 2018 gehen zunächst nach Palma, Mallorca und London Gatwick. In den darauffolgenden vier Wochen werden Flüge von Wien nach Barcelona, Malaga, Venedig, Olbia, Ibiza, Paris Charles de Gaulle, Mailand Malpensa, Dubrovnik, Larnaka, Alicante, Valencia und Bilbao in das Streckennetz aufgenommen.

Die Vorverkaufspreise der Flugtickets beginnen bei 24,99 Euro. Flugtickets können auf flylevel.com erworben werden.

Dazu Willie Walsh, CEO International Airlines Group: „Wir gründen diese neue Tochtergesellschaft, um den österreichischen Verbrauchern mehr Flugmöglichkeiten innerhalb Europas zu bieten. Die Flüge werden unter der Marke LEVEL angeboten. Damit knüpfen wir an den großen Erfolg unseres neuen Low-Cost-Langstreckenbetriebs an. Wir freuen uns, den österreichischen Markt künftig mit kostengünstigen und zuverlässigen Flügen zu versorgen. Mit dem Launch der neuen Airline werden zunächst rund 200 neue Arbeitsplätze am Standort Wien geschaffen.“

„Kunden haben die Möglichkeit, online oder am Flughafen einzuchecken und ein Handgepäck kostenlos mit an Bord zu nehmen. Darüber hinaus gibt es verschiedenste Leistungen und Services wie Zusatzgepäck, die gegen einen Aufpreis buchbar sind. Weiters bieten wir eine große Auswahl an Speisen und Getränken an, die an Bord bestellt werden können“, so Walsh weiter.

Jedes der A321-Flugzeuge wird über 210 Economy-Sitze verfügen und vom Terminal 1 des Wiener Flughafens aus operieren.

