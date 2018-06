ORF SPORT + mit Baseball-EM-Play-off und Basketball European Qualifiers

Außerdem am 29. Juni: PK zur Formel 1 Spielberg 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 29. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zur Formel 1 Spielberg 2018 um 13.00 Uhr, vom Baseball-EM-Play-off-Series-Spiel der Herren Österreich – Litauen um 18.50 und 21.30 Uhr und vom Basketball-FIBA-European-Qualifiers-Match der Herren Deutschland – Österreich um 19.25 Uhr, die Höhepunkte vom AFL-Match Danube Dragons – Swarco Raiders Tirol um 22.00 Uhr und das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 22.30 Uhr.

Am 1. Juli steht in Spielberg der Formel-1-Grand-Prix auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenzen mit drei Piloten (28. Juni) und mit drei Team Officials (29. Juni) live aus der Steiermark. Reporter ist Marc Wurzinger.

Von 29. Juni bis 1. Juli ist es so weit: Bei der Baseball-EM-Play-off-Series zwischen Österreich und Litauen geht es für das österreichische Team in Wiener Neustadt um den Aufstieg in den A-Pool und die Qualifikation für die Baseball-EM in Deutschland 2019. Nach dem großartigen Sieg beim B-Pool-Turnier in Belgrad trennen Österreich nur noch zwei Siege vom großen Traum. Kommentator ist Michael Guttmann. Das Spiel ist von 18.50 bis 22.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Im Rahmen der FIBA European Qualifiers WM 2019 spielt Österreichs Basketball-Team am 29. Juni auswärts gegen Deutschland und am 2. Juli ebenfalls auswärts gegen Georgien. Im Herbst mussten sich die Österreicher Deutschland klar mit 49:90 geschlagen geben. Auch gegen Georgien hatte die rot-weiß-rote Mannschaft mit 64:78 das Nachsehen. ORF SPORT + überträgt beide Qualifiers-Spiele live. Kommentator ist Andreas Barth, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Robert Langer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 28. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at