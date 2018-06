ORF III am Freitag: „Nationalratssondersitzung zum 12-Stunden-Tag“ und „Kottan ermittelt“-Doppel

Außerdem: Sopranistin Anja Silja in den „ORF III Künstlergesprächen“, Martin Puntigam im „Sommerkabarett“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 29. Juni 2018, überträgt ORF III Kultur und Information ab 15.00 Uhr in „Politik live“ die „Nationalratssondersitzung zum 12-Stunden-Tag“ in voller Länge. Die von der Bundesregierung geplante Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden lässt weiterhin die Wogen hochgehen. Unter dem Titel „12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche im Auftrag der ÖVP-Großspender – So nicht, Herr Bundeskanzler“ tritt auf Verlangen der SPÖ der Nationalrat zusammen. Erwartet wird eine Dringliche Anfrage bzw. ein Dringlicher Antrag an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Im Vorabend ist die Sopranistin Anja Silja zu Gast in den „ORF III Künstlergesprächen“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr). Sie gab ihre ersten Konzerte im Alter von zehn Jahren und hat bereits mit 26 Jahren ihre Karriere bei den Bayreuther Festspielen wieder beendet. Mit Peter Fässlacher spricht die sie darüber, was es heißt, als „Wunderkind“ zu gelten und erzählt von ihrer turbulenten Karriere sowie von ihrer Beziehung zu Wieland Wagner, dem Enkel von Richard Wagner.

Anschließend folgen zwei Fälle „Kottan ermittelt“. In „Fühlt wie du“ (20.15 Uhr) bestraft ein unbekannter Tierfreund Tierquäler. Hundebesitzer werden an die Kette gelegt, Buben mit Schrot beschossen und Leute ausgesetzt. Als ein Tierfeind mit dem Tod bestraft wird, muss Kottan (Lukas Resetarits) einrücken. Danach folgt die Episode „Genie und Zufall“ (21.20 Uhr). Hubert Benz (Richard Haller), Platzwart eines Tennisvereins, wird Opfer eines Mordanschlags. Die Hinweise für Major Kottan (Lukas Resetarits) und sein Team sind zunächst mager. Doch dann stellt sich heraus, dass Benz vor 20 Jahren unter anderem Namen einer Waffenschieberbande angehörte. Im Zuge der Ermittlungen taucht auch der Name Rudolf Wasservogel (Leon Askin) auf: ein Wiener Unterweltkaiser.

Zum Abschluss des Abends ist im „Sommerkabarett“ Martin Puntigams Programm „Luziprack“ (22.25 Uhr) zu sehen. Darin kommt ein Wirtschaftsfachmann mit leichtem Übergewicht, guter Ausbildung und Familie in Leben und Beruf nicht recht weiter. Plötzlich bietet ihm sein Vater viel Geld, wenn er mit seiner Familie zu ihm aufs Land ins Elternhaus zieht, noch bevor dieser ein Pflegefall wird. Ob das gut geht?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at