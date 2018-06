ARGE-ÄrztInnen rufen zur Demo gegen den 12-Stunden-Tag auf

Sipötz: Neues Arbeitszeitgesetz ist pures Gift für die Gesundheit

Wien (OTS) - „Das ist pures Gift für die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen“, bringt der Vorsitzende der ARGE-ÄrztInnen im ÖGB, Prim. Dr. Johann Sipötz, die Auswirkungen des geplanten Arbeitszeitgesetzes auf den Punkt. Die ARGE-ÄrztInnen ruft daher zur Teilnahme an der ÖGB-Demonstration am Samstag in Wien auf.++++

Die gesundheitlichen Auswirkungen wie höheres Risiko für Bluthochdruck, Herzinfakt bis hin zu psychischen Erkrankungen sind in zahlreichen wissenschaftlichen Studien bewiesen. Sipötz: „Was mich besonders ärgert, ist die Argumentation der Arbeitgeber. Einerseits wollen sie krankmachende Arbeitszeiten, andererseits beklagen sie das ungesunde Leben ihrer Beschäftigten. Sozusagen als Draufgabe propagieren sie das lange Arbeiten noch als ‚glückliche Zukunft für erholsames Leben und förderlich für die Familie‘. Das ist Zynismus pur.“

