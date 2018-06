ASFINAG (2): Mit der Digitalen Streckenmaut schneller und bequemer in den Urlaub

Ticket im Vorverkauf erleichtert Durchfahrt an sechs Sondermautstellen

Wien (OTS) - Allen, die auf dem Weg in den Urlaub schneller durch die Mautstellen möchten, bietet die ASFINAG die Digitale Streckenmaut (vormals Videomaut) an. Damit können Kundinnen und Kunden Reisezeit einsparen, wenn sie etwa an der Tauern oder Brenner Autobahn die Mautstellen passieren.

Einfach schon vor der Fahrt im ASFINAG-Webshop über die Website oder die App Unterwegs das Ticket kaufen, das Kennzeichen eingeben und die Durchfahrt für die gewünschte Strecke freischalten – fertig. An der Mautstelle erkennen Kameras das registrierte Kennzeichen und der Schranken öffnet sich automatisch.

„Schnelle Durchreise, kein Bezahlen mehr an der Mautstelle und bequemes Bestellen über den ASFINAG-Webshop – die Digitale Streckenmaut hilft Zeit zu sparen und Staus zu verhindern“, sagt ASFINAG Geschäftsführerin Ursula Zechner, „auf www.asfinag.at am besten gleich Hin- und Rückfahrtticket online buchen.“

Darüber hinaus sorgt die ASFINAG auch heuer wieder vor, dass die Mautstellen St. Jakob, Schönberg, St. Michael, Gleinalm, Bosruck und beim Karawankentunnel an den starken Reisewochenenden personell immer voll besetzt sind, um Wartezeiten zu verringern.



Digitale Vignetten rechtzeitig kaufen

ASFINAG-Tipp: Wenn jemand für die Urlaubsfahrt noch eine Digitale Zehn-Tages oder Zwei-Monats-Vignette benötigt, kann das im selben Kaufvorgang mit dem Ticket für die Digitale Streckenmaut erledigt werden.

ACHTUNG: So wie die Digitale Jahresvignette sind Zehn-Tages oder Zwei-Monats-Vignetten aufgrund der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Die alternative Klebevignette ist nach Anbringen auf der Scheibe sofort gültig.

