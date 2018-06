"trend“-Umfrage: 80 Prozent der Österreicher wollen, dass die Regierung in der EU Akzente in der Asyl- und Flüchtlingspolitik setzt

44 Prozent der Befragten halten Kanzler Kurz für den Politiker mit dem glaubwürdigsten EU-Profil.

Wien (OTS) - Wenige Tage vor dem offiziellen Start der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ist klar, dass die Suche nach einer gemeinsamen europäischen Linie in der Asyl- und Migrationspolitik aus Sicht der Österreicher das wichtigste Thema während des Ratsvorsitzes sein sollte. 80 Prozent der befragten Österreicher wollen, dass Kurz, Strache & Co. in diesem Bereich„"auf jeden Fall" europäische Akzente setzen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Linzer market-Instituts für den "trend", über die das Wirtschaftsmagazin in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet.

59 Prozent sehen auch ein stärkeres Auftreten Europas gegenüber den USA und China als Top-Priorität, 46 Prozent die Besteuerung digitaler Konzerne wie Facebook, Google & Co. 68 Prozent glauben, dass die Uneinigkeit in der Asyl- und Flüchtlingsfrage das Potenzial hat, die EU auf Dauer zu spalten.

Die Hoffnungen in den Kanzler sind enorm: 44 Prozent der Befragten geben an, dass sie in Sebastian Kurz den glaubwürdigsten Politiker in EU-Angelegenheiten sehen. Nur sechs Prozent sagen das über den österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn, nur zwei Prozent über Europaminister Gernot Blümel.

