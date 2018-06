Neuer AK Privatpensionsrechner: So können Sie Ihre Zusatzpension berechnen! 1

Individuelle Berechnung einer lebenslangen Privatpension mit drei Kostenszenarien – Auf vertraglich fixierte und unverbindliche Leistungen achten

Wien (OTS) - Die AK bietet für KonsumentInnen eine neue Version des AK Privatpensionsrechners unter privatpensionsrechner.arbeiterkammer.at an. Der Online-Rechner berechnet individuell die vertraglich garantierten lebenslange Privatpension und die prognostizierte Privatpension inklusive Gewinnbeteiligung.

Private Pensionsversicherungen sind Lebensversicherungen, die eine lebenslange Pensionszahlung oder auf einen vereinbarten Zeitraum vorsehen. Neben fondsgebundene Pensionsversicherungen gibt es „klassische“, die einen Garantiezinssatz haben. Er beträgt derzeit maximal 0,5 Prozent. Untersuchungen zeigen: Etliche Versicherer bieten gar keinen Garantiezinssatz mehr an, sondern rechnen nur mehr mit einem Garantiezinssatz von null Prozent. Zudem gilt:

Garantiezinssatz und Gesamtverzinsung sind nicht gleich Rendite. Denn der Garantiezinssatz und eine „dick“ beworbene Gesamtverzinsung bezie-hen sich nur auf die Teile der Prämie, die wirklich veranlagt werden. Der Sparanteil der Prämie beträgt – das zeigen AK-Analysen – zwischen rund 84 und 90 Prozent. Ein Bei-spiel: Bei einer Prämienzahlung von 100 Euro pro Monat entfallen somit zwischen zehn und 16 Euro auf Kosten und Versicherungssteuer. Veranlagt werden zwischen 84 und 90 Euro.

Bei Privatpensionen ist Vorsicht geboten! Es ist zwischen vertraglich garantierten und unverbindlich in Aussicht gestellten Leistungen zu unterscheiden. Die AK bietet für KonsumentInnen nun einen Online-Privatpensionsrechner an, der die monatliche Pension ei-nes privaten Versicherungsvertrages berechnet. Einstiegsalter, Prämienhöhe, Laufzeit und Indexierung der Prämie können frei gewählt werden. Der Rechner setzt bei drei Kostenszenarien an (mittel/niedrig/hoch) und rechnet einerseits die vertraglich garantierte lebenslange Pension aus, andererseits die prognostizierte Pension inklusive Gewinnbeteiligung. Im Berechnungsergebnis ist auch die Effektivverzinsung angegeben. Sie sagt aus, wie sich die Prämienzahlungen im Verhältnis zu den bezogenen Pensionszahlungen verzinsen – unter der Annahme, dass der/die Versicherte ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat.

Ein Beispiel: Eine 35-jährige Frau schließt eine private Pensionsversicherung auf 30 Jahre (beginnt mit 100 Euro Prämie pro Monat) ab. Bei Pensionsantritt (mit 65) kann sie mit einer garantierten lebenslangen Privatpension zwischen rund 110 (hohe Kosten) und 120 Euro (niedrige Kosten) pro Monat rechnen. Die unverbindliche Rente mit Gewinn beträgt zwischen 154 (hohe Kosten) und 168 Euro (niedrige Kosten). Vergleichen lohnt sich!

Die Berechnungen für die vertraglich garantierten Leistungen basieren auf einem Rechnungszinssatz (Garantiezins) von null Prozent in der klassischen Lebensversicherung. Die Berechnungen für die voraussichtlichen Leistungen inklusive Gewinnbeteiligung basieren auf einer angenommenen Gesamtverzinsung von 2,5 Prozent.

SERVICE: Mehr Infos zum Rechner und Beispiele unter wien.arbeiterkammer.at (Forts.)

