The Royal Mint präsentiert Münzsatz mit Paddington(TM), dem freundlichen peruanischen Bären

London (ots/PRNewswire) -

The Royal Mint hat anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des ersten Abenteuers von Paddington Bear in A Bear Called Paddington zwei neue Gedenkmünzen herausgebracht.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712014/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712016/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg )

Diese Premiere ist nur der Anfang einer Reihe aufregender Abenteuer für Großbritanniens beliebtesten Bären mit The Royal Mint. Fans von Paddington können unter http://www.royalmint.com/paddington und #AllChangeAtPaddington seine Reise verfolgen.

Paddington Bear wurde 1958 von Michael Bond kreiert und hat die Fantasie von Generationen von Menschen beflügelt. Die bemalten 50p-Silbermünzen in den Prägequalitäten "Stempelglanz" und "Polierte Platte" zeigen Paddington an zwei der bekanntesten Orte seiner Abenteuer in London - Paddington Station und Buckingham Palace.

Paddington-Fans, die seine Bücher oder Filme kennen, werden seinen unverwechselbaren Koffer, den gleichnamigen Bahnhof und den berühmten Buckingham Palace wiedererkennen - genau wie viele Besucher bei ihrer ersten Reise nach London.

Das Münzdesign zeigt das fröhliche Blau und Rot von Paddingtons berühmtem Dufflecoat und Hut in akribischem Detail. So sind zwei wunderschöne Sammlermünzen entstanden, echte Miniaturkunstwerke.

Dave Knapton, Münzdesigner bei The Royal Mint, hat die liebenswerte Figur von Michael Bond in Münzform verewigt und kommentierte: "Als ich jung war, habe ich die Paddington-Bücher verschlungen. Beim Entwurf dieser Münzen hat mich ein echtes Gefühl der Nostalgie beschlichen. Paddington war Teil meiner Kindheit, und jetzt wird er von einer ganz neuen Generation entdeckt. Ich wollte sein Portrait zum Leben erwecken und ihn in einer möglichst realistischen Umgebung zeigen. Daher begann ich mit einem modernen Zug in Paddington Station, wo Paddington geduldig auf seinen Koffer wartet, um sein neues Leben zu beginnen."

Anne Jessopp, Chief Executive von The Royal Mint, kommentierte: "Es ist wunderbar, eine so liebenswerte Figur aus der Populärkultur wie Paddington Bear zu feiern. Das 60-jährige Jubiläum der Bücherreihe schien dafür der passende Anlass zu sein. Ich bin sicher, dass sich Paddington über die Ehre freuen würde, als erster peruanischer Bär auf britischen Münzen zu erscheinen."

Die Sammlung kann bei The Royal Mint http://www.royalmint.com/paddington und offiziellen Royal Mint-Vertriebshändlern http://www.royalmint.com/corporate/official-distributors bestellt werden.

http://www.facebook.com/theroyalmint

http://www.twitter.com/royalmintuk

http://www.instagram.com/royalmintuk

Bilder

The Royal Mint bleibt die Rechteinhaberin © aller Bilder. Die Bilder dürfen nur für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Verkauf oder Verwendung für andere Marketingzwecke ohne Genehmigung von The Royal Mint sind verboten.

Rückfragen & Kontakt:

+44(0)845-600-5018 (Anruftarif: 5p pro Minute) oder E-Mail

press.office @ royalmint.com