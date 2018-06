Wiener Gemeinderat: Förderungen für Wirtschaft, Partizipation und Wissenschaft

Josef Taucher (SPÖ): „Agenda 21 ist ein Erfolgsmodell der Bürgerbeteiligung“

Wien (OTS/SPW-K) - Im heutigen Wiener Gemeinderat wurden wichtige Förderungen in den Bereichen Wirtschaft, Partizipation und Wissenschaft beschlossen. So wurden Barmittel in der Höhe von 559.500 Euro an die Wirtschaftsagentur Wien vergeben. Diese sind für die Finanzierung des Schwerpunktprogramms „Creative Industries“ 2018 gedacht.

Dem Verein Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen wurde eine Subvention in Höhe von 648.000 Euro aus dem Zentralbudget der Stadt zugestanden, der in gleichem Maße von Bezirksseite ergänzt wird. „Die Lokale Agenda hat seit 1998 viele erfolgreiche Projekte zu verbuchen. So waren die Leihfahrräder wie auch das Carsharing fortschrittliche Ideen des Beteiligungsprojekts. Heute sind sie aus dem Stadtleben nicht mehr wegzudenken“, sagt Gemeinderat Josef Taucher. Nach dem Pilotprojekt im Alsergrund wurde mit zehn Bezirken der bisherige Höchststand erreicht. Doch der Andrang ist ungebrochen, weshalb nun mehr Budget benötigt wird.

Taucher: „Wir wollen die Mittel erhöhen, damit die Agenda 21 auf zwölf Bezirke ausgedehnt werden kann.“ Die Bilanz ist klar positiv: von Verkehrsprojekten bis Generationen-Spielplätzen, von selbstverwalteten Jugendtreffs bis hin zur Neugestaltung des Reumannplatz, wo besonders auf die Bedürfnisse der Mädchen eingegangen wurde.

In dem Bereich der Entwicklungshilfe wurden verschiedene Projektträger mit 24.000 bis 30.000 Euro bedacht. Insgesamt schüttet die Stadt hier 384.000 Euro aus. Darüber hinaus beschloss der Gemeinderat eine Förderung von knapp 40.000 Euro für die Wiener Psychoanalytische Vereinigung, von knapp 33.000 Euro für den Republikanischen Club, der die jüngere österreichische Geschichte erforscht. Schließlich bekam die israelitische Kultusgemeinde Wien 340.000 Euro zugesprochen.

