Handelsverband und iab laden zum Digital Fairness Dialog mit Finanzminister Hartwig Löger

"Steuerfairness im digitalen Zeitalter" zentrales Thema der Auftaktveranstaltung am 5. Juli 2018

Wien (OTS) - Der Handelsverband und das interactive advertising bureau austria (iab) starten gemeinsam eine neue Eventreihe zu den wichtigsten Zukunftsfragen in den Bereichen Online, eCommerce und Digitalisierung.

Am Donnerstag, 5. Juli 2018, dreht sich bei der Auftaktveranstaltung im WeXelerate Innovation Hub alles um das Thema "Steuerfairness im digitalen Zeitalter". Konkret: Wie können Digitalkonzerne wie Amazon oder Facebook in Europa bzw. Österreich gerecht besteuert werden? Was ist eine digitale Betriebsstätte? Kann eine europäische Digitalsteuer funktionieren? Welche Rolle kann Österreich im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 übernehmen?

Der Handelsverband setzt sich seit Jahren gegen Steuerumgehung und für einen fairen internationalen Handel ein und hat u.a. fünf konkrete Maßnahmen erarbeitet, die für den heimischen Handel überlebenswichtig sind. Der Digital Fairness Dialog ist daher ein wichtiger nationaler Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik, um weitere Lösungswege für eine faire Steuerpolitik zu diskutieren und einen gemeinsamen Umsetzungsplan zu skizzieren.



Die Sprecher:

Hartwig Löger (Bundesminister für Finanzen)

Alexandra Vetrovsky-Brychta (Vizepräsidentin iab austria)

Harald Gutschi (Vizepräsident Handelsverband)

Walter Hitziger (Vorstand Österreichische Post)

Marcus Grausam (CEO A1 Telekom Austria)

Dieter Siegel (CEO Rosenbauer International



Moderation: Sebastian Loudon

Keynote: Michael Zettel (Accenture Österreich)

Wir ersuchen um Online-Akkreditierung auf www.leisure.at/anmeldung.



Digital Fairness Dialog mit Finanzminister Hartwig Löger

Datum: 05.07.2018, 18:30 Uhr

Ort: weXelerate, 3. Stock, Space 28

Praterstraße 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.iab-austria.at/veranstaltung/einladung-digital-fairness-dialog/

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at