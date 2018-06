WKÖ-Landertshammer: Ausbau des Fachhochschulsektors ist der Wirtschaft ein Anliegen

Finanzierungs- und Planungssicherheit auch für FH´s wünschenswert

Wien (OTS) - „Der Wirtschaft ist der Ausbau des Fachhochschul-Sektors ein großes Anliegen. Denn FH-Absolventen sind besonders attraktiv für unsere Unternehmen, da sie am

Puls der Zeit und praxisnah ausgebildet sind. Da in den kommenden Jahren der Zulauf an Studenten an die FH´s weiter ungebremst zunehmen wird, ist es für die Wirtschaft von zentraler Bedeutung, den FH-Sektor weiter auszubauen“, betonte heute, Mittwoch, der Leiter der Bildungspolitischen Abteilung der WKÖ, Michael Landertshammer. Das Bekenntnis der Bundesregierung zu mehr Qualität und Innovation im Bildungswesen sei hier der richtige Ansatz, der gleichzeitig auch den Bedarf an neuen Studienplätzen an den Fachhochschulen unterstreiche.

Mit dem Auslaufen des 5jährigen Entwicklungs- und Finanzierungsplan des Wissenschaftsministeriums für die Fachhochschulen, gelte es, nun die richtigen Eckpfeiler einzuschlagen. Hier wäre es wünschenswert, wenn rasch Klarheit einerseits über das tatsächliche Mengengerüst und damit die Anzahl der Studienplätze in den unterschiedlichen Bereichen herrsche. Und andererseits der Zeitplan über den weiteren Ausbau beziehungsweise die Höhe der Fördersätze abgesteckt werde, betont der WKÖ-Bildungsexperte.

„Mit der kapazitätsorientierten Finanzierung und den zusätzlichen finanziellen Mitteln für die öffentlichen Universitäten wurde viel Innovatives und Positives von der Bundesregierung erreicht. Aus Sicht der Wirtschaft sollten nun die richtigen Rahmenbedingungen auch für den FH-Sektor definiert werden“, so Landertshammer abschließend. (PWK474/us)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Bildungspolitik

Prof. Dr. Michael Landertshammer

Telefon: +43 5 90 900 3573

michael.landertshammer @ wko.at

Internet: http://wko.at/bildung



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe