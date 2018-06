Betrieb der Amadeus International School Vienna völlig ungefährdet

Langfristige Mietverträge sichern Standort in Wien-Währing

Wien (OTS) - Die AMADEUS International School Vienna in Währing zählt seit ihrer Gründung im Jahr 2012 zu Wiens Top-Privatschulen. Dies spiegelt sich auch in den jährlich steigenden Schülerzahlen wider. Aktuell besuchen 240 Schüler die Bildungsstätte. Mehr als 47 Nationalitäten sind am Standort vertreten. Die AMADEUS International School Vienna verfügt über Öffentlichkeitsrecht auf Dauer und ist durch die „International Baccalaureate Organisation“ zur Durchführung der IB-Bildungsprogramme autorisiert. Gerüchte um eine mögliche Zwangsversteigerung des Areals können den erfolgreichen Schulbetrieb nicht gefährden.

"Die AMADEUS International School Vienna hat ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Liegenschaftseigentümerin, der Amadeus Vienna Campus Eigentümergesellschaft m.b.H., stets erfüllt. Das bestätigt auch unser juristischer Vertreter Wolf Theiss. Inwieweit die Liegenschaftseigentümerin ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber anderen erfüllt hat, entzieht sich der Kenntnis der AMADEUS International School Vienna. Die vorliegenden Verträge ermöglichen die Durchführung eines regulären, langfristigen Schulbetriebes, wie dies auch von der Stadt Wien erwünscht ist“, betont Chris Greulich, Schuldirektor der AMADEUS International School.

Die Wiener Kanzlei Wolf Theiss unterstreicht zudem, dass die AMADEUS International School Vienna lediglich Minderheitsgesellschafterin der Liegenschaftseigentümerin, der Amadeus Vienna Campus Eigentümergesellschaft m.b.H , ist, und seit mehreren Jahren nicht in deren Geschäftsführung und Gebaren eingebunden wurde.

Über die Amadeus International School

Die Amadeus International School im 18. Wiener Gemeindebezirk, bietet eine einmalige internationale Ausbildung mit musikalischem und künstlerischem Schwerpunkt. Projektbasiertes und kreatives Lernen soll den Schülern helfen, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Das Ausbildungsprogramm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren, die ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet werden.

