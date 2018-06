14. Wiener Weinpreis ­– So schmecken Sieger

431 Einreichungen – 15 Siegerweine und Ehrung für Alt-Bürgermeister Michael Häupl

Wien (OTS) - Gestern wurden im Rathaus beeindruckende Wiener Weine mit dem 14. Wiener Weinpreis ausgezeichnet. Aufgrund der Rekordernte 2017 und dem Einsatz der Wiener WinzerInnen gab es heuer eine lange Liste von ausgesuchten Finalisten. Auch die weiteren Programmpunkte waren von spannenden und emotionalen Momenten geprägt.

Die gestrige Gala im Festsaal des Wiener Rathauses stand unter dem Zeichen von wertvollen Traditionen, wichtigen Wegbegleitern und zeitgemäßen Neuerungen. Die Verleihung 2018 nimmt damit einen besonderen Platz in der Geschichte des Wiener Weinpreises ein.

Eingangs begrüßte die für Landwirtschaft und Weinbau zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima die Gäste aus Landwirtschaft, Kultur, Wirtschaft, Medien und Politik.

"Der Wiener Wein ist untrennbar mit dem Lebensgefühl und der Lebensqualität in der Stadt verbunden. Die Stadt Wien unterstützt die Arbeit der Winzerinnen und Winzer und tut alles, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen - so bleibt die hohe Qualität der Wiener Weine auch für die Zukunft gesichert", so die Umweltstadträtin.

Danach erfolgte eine Laudatio durch den Wiener Landwirtschaftskammerpräsident Franz Windisch an Michael Häupl, der für sein jahrelanges Engagement für den Wiener Wein und den Weinpreis geehrt wurde. Als kleines Dankeschön erhält der Alt-Bürgermeister jedes Jahr eine Kiste mit den Siegerweinen, die ersten Kostproben wurden bereits bei der gestrigen Gala überreicht.

Die Sieger des 14. Wiener Weinpreises

Im Mittelpunkt des Abends standen die Auszeichnungen an die WinzerInnen der Siegerweine des 14. Wiener Weinpreises, denen Bürgermeister Michael Ludwig herzlich gratulierte.

„Der Wiener Wein ist ein einzigartiges Wiener Kulturgut, das mittlerweile auch international sehr geschätzt wird. Ich danke den Wiener Winzerinnen und Winzern, die mit ihrem Engagement für den Wiener Wein wichtige Botschafter der Kultur unserer Stadt sind“, erklärte der Wiener Bürgermeister.

Teilnahmeberechtigt waren ausschließlich Produkte, die aus den Anbaugebieten der Bundeshauptstadt gewonnen wurden. Aufgrund des Rekorderntejahres 2017 mit 2,63 Millionen Liter (größte Ernte seit 21 Jahren), gab es heuer mit 431 Einreichungen die höchste Anzahl an Teilnahmen seit 10 Jahren.

67 Betriebe haben dieses Jahr ihre Weine für die Wiener Landesweinbewertung in der Landwirtschaftskammer Wien eingereicht und insgesamt 431 Proben wurden von einer Fachjury verkostet: 322 Weißweine, 11 Roséweine, 67 Rotweine, 10 Schaumweine, 11 Alternative Weine und 10 Traubensäfte. Aus den von einer Jury gewählten 75 Finalisten gingen schließlich diese 15 Siegerweine hervor:



Kategorie: Grüner Veltliner klassisch

Weingut Karl Lentner, Grüner Veltliner, GV Total, 2017

Kategorie: Grüner Veltliner kräftig

Weingut Fuhrgassl-Huber, Grüner Veltliner, Ried Schönherr Alte Reben, 2017

Kategorie: Riesling klassisch

Weingut Fuhrgassl-Huber, Riesling, Nußberg, 2017

Kategorie: Riesling kräftig

Weingut Mayer am Pfarrplatz, Riesling, Weißer Marmor / Nußberg, 2017

Kategorie: Weißburgunder

Weingut Heuriger Wiltschko, Weißburgunder, Ried Leithen, 2017

Kategorie: Burgundersorten kräftig

Weingut Christ, Weißburgunder, Der Vollmondwein, 2017

Kategorie: Chardonnay

Weingut Heuriger Wiltschko, Chardonnay, Ried Kadolzberg, 2017

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC)

Weingut Christ, Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC) Lagen

Weingut Fuhrgassl-Huber, Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Mitterberg, 2017

Kategorie: Sauvignon blanc

Weingut Christ, Sauvignon blanc, Ried Breiten, 2017

Kategorie: Muskateller

Weingut Christ, Gelber Muskateller, 2017

Kategorie: Zweigelt

Weingut Wolfgang Hofer, Zweigelt, Privat Grande Reserve, 2015

Kategorie: Pinot Noir

Weingut Stift Klosterneuburg, Pinot noir, Ried Raflerjoch, 2015

Kategorie: Rote Cuvées

Weingut Wien Cobenzl, Cuvée rot, Ried Jungenberg, 2013

Kategorie: Internationale Rotweinsorten

Weingut Christ, Shiraz , 2015

Zum Schluss noch eine Überraschung – Auszeichnung "Wiener Traubensaft"

Aus den Wiener Reben erwachsen nicht nur ausgezeichnete Spitzenweine, sondern auch ein beliebtes und typisch wienerisches Produkt – der Traubensaft. Heuer wurden davon 10 zur Bewertung eingereicht und die Jury wählte auch daraus einen Sieger. Der Muskateller Traubensaft 2017 vom Weingut Peter Bernreiter erhielt heuer erstmals eine Auszeichnung.

Der Wiener Wein

145 Betriebe bewirtschaften insgesamt 640 Hektar Rebfläche. Der Anteil der biologisch bepflanzten Fläche wurde von 2017 mit 150 Hektar auf mittlerweile 156 Hektar erweitert und wird von 21 Betrieben bestellt. Acht Bezirke stellen die gesamte Anbaufläche, (Döbling, Floridsdorf, Liesing, Favoriten, Hernals, Ottakring, Hietzing und Donaustadt) die zu 4/5 mit Weißwein- und 1/5 mit Rotweinsorten bebaut wird.

Das Film Festival lädt zur Verkostung

Natürlich kommen auch alle WeinliebhaberInnen in den Genuss der ausgezeichneten Spitzenweine, denn während des Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz vom 30. Juni bis 2. September kann eine Auswahl der Weinpreissieger an einem eigenen Stand verkostet werden.

Weinpreis der Stadt Wien 2018

Siegerehrung am 26. Juni 2018 im Wiener Rathaus

