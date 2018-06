Christine Catasta ist neuer Senior Partner von PwC Österreich

Wien (OTS) -

Österreichs Top-Wirtschaftsprüferin und Beraterin löst Aslan Milla mit 1. Juli 2018 ab

Erste Frau an der Spitze unter den Big Four in Österreich

Wien, 27. Juni 2018 – Mit Juli 2018 ist Mag. Dr. Christine Catasta Senior Partner bei PwC Österreich. Catasta übernimmt das Zepter von Dr. Aslan Milla, der PwC Österreich in den Jahren seit 2013 vorstand und sich nunmehr als Mitglied der Partnerschaft wieder ganz seinem angestammten Gebiet, der Wirtschaftsprüfung widmet. Als neuer Senior Partner vertritt Christine Catasta PwC Österreich mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an fünf Standorten.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Ideenreichtum in die Zukunft

PwC hat sich in den vergangenen Jahren in Österreich schrittweise neu positioniert: Das Beratungsunternehmen hat in neue Bereiche investiert, um sich am Markt breiter aufzustellen und bietet heute in allen Servicelines deutlich mehr Dienstleistungen an als noch vor fünf Jahren.

„Aslan Milla war dafür ein ganz entscheidender Treiber und ich danke ihm auch im Namen aller PwC Partnerinnen und Partner für seine unermüdliche Arbeit“, so Christine Catasta. „Seinen Weg der Weiterentwicklung werde ich fortsetzen. Um gemeinsam mit unseren Kunden den digitalen Wandel mit all seinen Herausforderungen mitzugestalten und erfolgreich herauszugehen, brauchen sowohl unsere Kunden als auch wir selbst als Beratungsunternehmen Mut. Mut, sich und sein Geschäftsmodell beinhart zu hinterfragen sowie zu einer gelebten Kultur der ständigen Veränderung. Mut ist eine wesentliche Voraussetzung, um dauerhaft erfolgreich zu sein.“

„Christine Catasta wird aufgrund ihrer Expertise, ihrer langjährigen Erfahrung, ihrer Haltung und ihrer Ideen PwC Österreich weiter vorantreiben und gemeinsam mit der starken PwC-Partnerschaft sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Wege erschließen. Dafür wünsche ich ihr viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass sie für die kommenden Veränderungen mehr als gut gewappnet ist und diese optimal gestalten wird“, sagt Aslan Milla.

Gläserne Decke endgültig durchbrochen

Christine Catasta ist die erste Frau unter den Big Four-Beratern in Österreich an der Unternehmensspitze. „Frauen nehmen bereits eine wichtige Rolle in der österreichischen Wirtschaft ein. Es ist aber noch viel Potenzial nach oben gegeben. Ich setze mich bereits seit Jahren dafür ein, Frauen zu fördern und den Frauenanteil bei PwC auch in der Führungsebene zu steigern. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass Frauen bei PwC eine steile Karriere machen können“, ist Catasta überzeugt.

In Österreich perfekt vernetzt und am internationalen Parkett zu Hause

Mag. Dr. Christine Catasta arbeitet seit 1982 bei PwC Österreich. Nach vielen Jahren in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und internationaler Tätigkeit baute Catasta den

Bereich Unternehmensberatung (Advisory) auf, von dessen Leitung sie nun in die Rolle des Senior Partners wechselt. Sie kennt die Akteure der österreichischen Industrie wie kaum eine andere. Catasta ist Mitglied in verschiedenen Berufsorganisationen, insbesondere dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer und spricht fünf Sprachen fließend.

Über PwC:

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 158 Ländern. Mehr als 236.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure .

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Lang

Corporate Communications

Tel.: 01 501 88-5104

barbara.lang @ pwc.com