NEOS Wien/Emmerling: Stadtregierung muss Öffi-Ausbau in Flächenbezirken endlich angehen

Bettina Emmerling: „Die Außenbezirke wachsen, aber das öffentliche Verkehrsnetz wächst nicht mit. Wir müssen dringend handeln!“

Wien (OTS) - „Die Verkehrsproblematik ist in Bezirken wie der Donaustadt, Floridsdorf und Liesing schon lange kaum erträglich. Die Außenbezirke, die die größte Last des Bevölkerungswachstums tragen, bleiben vor allem beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur außen vor. Trotzdem werden Monat für Monat Flächen für Tausende neue Wohnungen in diesen Bezirken gewidmet. Es entstehen neue geförderte Schlafstädte wie in den 60ern und 70ern im Donaufeld, auf den Siemensäckern oder in der Berresgasse, die schlecht an den öffentlichen Verkehr angebunden sind“, betont NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling in der heutigen Budgetdebatte im Gemeinderat.

„Durch die neue KFZ-Infrastruktur – also Stadtstraße und Lobautunnel – wird sich die Situation durch Neuverkehr und Verkehrsverlagerung in den Bezirken links der Donau noch verschärfen. Dabei brauchen diese rasant wachsenden Bezirke vor allem eines: eine Alternative zum täglichen Stau mit einem leistungsfähigen öffentlichen Verkehrsnetz. Speziell die Donaustadt benötigt außerdem eine Entlastung der Ortskerne durch lokale Umfahrungen“, erklärt Emmerling.

#oeffibaustattstau

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 51

kornelia.kopf @ neos.eu