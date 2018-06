ORF SPORT + mit den Highlights von der Schneebergland-Rallye 2018

Am 27. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 27. Juni 2018, in ORF SPORT + sind „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Österreichischen Traber-Derby 2018 um 20.00 Uhr, von der Schneebergland-Rallye 2018 um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand Prix von Frankreich um 21.00 Uhr.

Niki Mayr-Melnhof hat mit dem Sieg bei der Schneebergland-Rallye seinen Vorsprung in der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft gehörig ausgebaut. Nach einem epischen Kampf gegen Hausherr Gerwald Grössing holte der Steirer seinen zweiten Erfolg in Rohr im Gebirge und konnte seinen dritten Erfolg in der Meisterschaft en suite feiern.

