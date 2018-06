Hacker: 600 Notfallsanitäter bei der Berufsrettung Wien – Top-Ausbildung ist lebensrettend

Berufsrettung Wien hat höchsten Anteil an NotfallsanitäterInnen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Im März startete der Kurs zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter, jetzt, nach umfassenden Theorie- und Praxiseinheiten ist es für die KursteilnehmerInnen geschafft – sie haben die nach Sanitätergesetz höchst mögliche Ausbildungsstufe im österreichischen Rettungswesen erreicht. Heute Dienstag fand die feierliche Urkundenübergabe im Beisein von Stadtrat Peter Hacker und Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien statt. 86 Prozent der MitarbeiterInnen der Berufsrettung Wien sind NotfallsanitäterInnen. „Ein Rekordwert; so viele, wie nirgends sonst in Österreich“, erläuterte Hacker. „Dass der Anteil in Wien so hoch ist, kommt nicht von ungefähr. Dahinter steckt viel harte Arbeit und die Motivation, die beste Leistung für die Wienerinnen und Wiener zu erbringen“, so Hacker weiter.

Einen großen Teil zu der guten Ausbildungsqualität trägt die Rettungsakademie der Berufsrettung Wien bei. Über 350 Kurse zur Aus-, Fort und Weiterbildung für alle Rettungsorganisationen, Polizei, Feuerwehr und weitere Spezialeinheiten wurden 2017 abgehalten. „Gerade in der präklinischen Notfallversorgung ist Top-Ausbildung unabdingbar – ja lebensrettend“, so Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien. „Deshalb sind wir stolz, das Heft der Aus- und Weiterbildung mit unserer Rettungsakademie und höchstqualifizierten Lehrern selbst in der Hand zu halten“, so Gottwald.

Grundsätzliches zur SanitäterInnen-Ausbildung in Österreich

Die SanitäterInnen-Ausbildung ist in Österreich im Sanitätergesetz geregelt. Das Gesetz sieht eine Ausbildung in zwei aufbauenden Modulen vor: RettungssanitäterIn – Grundlegende qualifizierte lebensrettende Maßnahmen setzen. NotfallsanitäterIn – Höhere medizinische Kompetenzen die von der Arzneimittelgabe bis hin zur Intubation reichen. Nach der Ausbildung zum/zur NotfallsanitäterIn können zusätzliche Notfallkompetenzen für Arzneimittellehre (NKA), Venenzugang (NKV) oder Intubation (NKI) erworben werden. Auch in Punkto Zusatzkompetenzen gilt die Berufsrettung Wien als Vorreiter, denn mehr als die Hälfte der NFS haben sich eine Notfallkompetenz angeeignet.

Nähere Informationen zur Berufsrettung Wien finden Sie unter www.rettung.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Pressesprecher

Stadtrat Hacker

Tel.: 01 4000 81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



Andreas Huber

Pressesprecher

Magistratsabteilung 70

Tel.: 0676 8118 70144

E-Mail: andreas.huber @ wien.gv.at