Innenminister Kickl überreichte Ernennungs-Dekrete

Innenminister Herbert Kickl überreichte am 25. Juni 2018 in Wien Ernennungs-Dekrete an neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenressorts

Wien (OTS) - „Es ist nicht das Amt, das einen Menschen oder eine Persönlichkeit ausmacht, es ist der Mensch, der ein Amt ausmacht – und genau das trifft auf Sie zu. Ihr Einsatz und Ihr Engagement für das Innenressort sind vorbildlich“, sagte Innenminister Herbert Kickl am 25. Juni 2018 in Wien bei der Verleihung von Ernennungs-Dekreten an neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenressorts.

Mag. Peter Goldgruber und Mag. Karl Hutter

Er schätze unter anderem sein Fachwissen, seine Loyalität und seinen Führungsstil, sagte der Innenminister bei der Verleihung des Ernennungs-Dekretes an Mag. Peter Goldgruber, den ersten Generalsekretär im Innenministerium. „Sie kennen das Haus mit seinen Ecken und Kanten in- und auswendig und Sie haben mich jeden Tag aufs Neue überzeugt“, sagte Innenminister Kickl zu Mag. Karl Hutter, dem neuen Leiter der Sektion I (Präsidium) im Innenministerium.

General Franz Lang und Dr. Michael Lepuschitz

An General Franz Lang, dem Direktor des Bundeskriminalamts, dem „Kriminalisten aus Leidenschaft“, schätze er den klaren und strukturierten Führungsstil, das Übernehmen von Verantwortung sowie dessen herausragendste Eigenschaft, nämlich zu seinem Wort zu stehen, sagte Kickl. Über Dr. Michael Lepuschitz, den neuen Landespolizei-Vizepräsidenten von Wien, sagte der Innenminister, er sei ein Mann mit Herz und Verstand, er bringe sehr viel Know-how und Menschlichkeit mit.

Dr. Maria Ziniel und Mag. Dr. Albert Koblizek

„Die EU-Ratspräsidentschaft wird von Ihnen und Ihrem Team vieles abverlangen, aber ich bin mir sicher, dass Sie diese Aufgabe meistern werden“, betonte der Innenminister bei der Überreichung des Dekrets an Dr. Maria Ziniel, die neue Leiterin der EU-Abteilung im Innenministerium. Die Personalabteilung sei der Motor des Ressorts, der es zu den oft benötigten Höchstleistungen auflaufen lasse, „und Sie stellen sich dieser neuen Aufgabe mit immensem Einsatz“, sagte Kickl zu Mag. Dr. Albert Koblizek, dem neuen Leiter der Personalabteilung.

Judith Klinar, Mag. Christine Rödlach und Dr. Bernhard Moser

Judith Klinar wurde zur Leiterin der Abteilung „Social Media“ bestellt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie der Innenminister betonte. „Das Kabinett verliert eine kompetente und beliebte Mitarbeiterin, das Haus gewinnt einen Menschen mit großer Expertise und großem Einsatzwillen.“

Um im Sport erfolgreich zu sein, brauche es Einsatzwillen, Risikobereitschaft und Disziplin, genau diese Eigenschaften träfen auf Mag. Christine Rödlach zu, die neue Leiterin der Sportabteilung im BMI. Und schließlich wurde Dr. Bernhard Moser zum neuen Leiter der Abteilung „Fremdenpolizei und Grenzkontrollwesen“ ernannt. „Jeder Mensch in Österreich hat das Recht, sich sicher zu fühlen und Ihre neue Abteilung ist ein wichtiger Puzzlestein, um das zu erreichen“, betonte Innenminister Herbert Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at