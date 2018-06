Ankick am Strand: Public Viewing bei 100tage sommer

20-Quadratmeter-Leinwand, kulinarische Köstlichkeiten und kühle Erfrischung im Schwimmteich zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018 vor den Toren Wiens.

Brunn am Gebirge (OTS/LCG) - Die FIFA Fußball WM 2018 ist in vollem Gange und am Samstag startet mit dem Achtelfinale die heiße Phase. Auch mit den Temperaturen geht es zum Wochenende hin wieder aufwärts. Wer die Fußballfestspiele mit entspannten Urlaubsfeeling kombinieren möchte, kann sich auf das Public Viewing bei 100tage sommer in Brunn am Gebirge freuen: Mit einem kühlen Drink in der Hand, den Füssen im Sand und bequem im Liegestuhl lassen sich die Spiele auf der 20-Quadratmeter-Leinwand verfolgen. Dazu serviert das Küchenteam italophile Kulinarik und leichte Sommerküche sowie deftige Burger und Spareribs. Wenn sich die Stimmung zur Halbzeit hin richtig aufheizt, verspricht der natürliche Schwimmteich mit 110 Millionen Liter Wasser erfrischende Abkühlung für erhitzte Fußballgemüter. In den Abendstunden bieten Gastronomie-Mastermind Michael Müllner-Baatz und die Szenegastronomen Andreas Bachinger und Sascha Hauer (Platzhirsch Wien) chillige Club- und Loungetmosphäre vor den Stadttoren Wiens und laden zum gemütlichen Ausklang bei köstlichen Cocktails ein.

100tage sommer hat bei Schönwetter täglich von 9.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Alle Spiele der FIFA Fußball WM 2018 werden in ORF eins live auf der Leinwand übertragen.

Weitere Informationen auf http://www.100tage.at.

