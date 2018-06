Model European Parliament stellt Lösungen zur Zukunft der EU in Nationalratssitzungssaal vor

Vor Bundespräsident Van der Bellen und dem NR-Präsidium debattieren die Jugend-Delegierten im Großen Redoutensaal im Rahmen der "General Assembly" ihre Lösungen für Europas Zukunft

Wien (OTS) - Am 27. und 28. Juni findet im Rahmen der Europäischen Jugendkonferenz MEPxAustria die sog. "General Assembly" statt. Während dieses Plenums aller Delegierten werden die in den verschiedenen Ausschüssen erarbeiteten Resolutionen vorgestellt und somit die Lösungen zur Europas Zukunft präsentiert.



Seien es brandaktuelle Themen wie die Terrorismusbekämpfung und das Europa der zwei Geschwindigkeiten, oder auch weiter in die Zukunft blickende wie die Manifestierung von demokratischen Werten in Staaten Afrikas und die Verknüpfung von technologischer Innovation und Arbeitslosigkeit: In acht Ausschüssen, angelehnt an das Europäische Parlament, verhandelten die Jugendlichen bis gestern Abend über ihre Resolutionen und deren Präsentation in der heutigen und morgigen Plenarversammlung.



Die vier heute behandelten Ausschüsse sind die folgenden, der Rest folgt morgen: LIBE (Civil Liberties, Justice and Home Affairs), AFET (Foreign Affairs), ITRE/EMPL (Industry, Research, Energy and Employment and Social Affairs), DEVE/CULT (Development and Culture and Education)

Gerne laden wir anwesende Medienvertreter zum Mittagessen und Austausch mit den Delegierten ein. Dieses findet zwischen 12.15 und 13.15 Uhr statt.

Plenarversammlung der Europäischen Jugendkonferenz MEPx

Besuch BP Van der Bellen ab 10h

Debatte über die Resolutionen LIBE, AFET, ITRE/EMPL, DEVE/CULT

Ablauf: siehe Link

Datum: 26.06.2018, 09:30 - 17:15 Uhr

Ort: Großer Redoutensaal der Hofburg

Wien, Österreich

Url: http://bit.ly/mepxprogramme

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:



Julius Lajtha

Tel.: +43 660 3784874

Mail: press @ mepx.eu