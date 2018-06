„profil-online“: Der Christophe Slagmuylder wird die Wiener Festwochen 2019 leiten

Der belgische Festivalkurator und Spezialist für Gegenwartstheater tritt Nachfolge von Zierhofer-Kin an

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Online-Ausgabe berichtet, wird die neue Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler voraussichtlich am Mittwoch dieser Woche den Nachfolger des erst vor wenigen Tagen zurückgetretenen Tomas Zierhofer-Kin präsentieren. Der Belgier Christophe Slagmuylder, 51, Spezialist für Gegenwartstheater, zeitgenössische Kunst und visuelle Theorie, ist ein umtriebiger Geist: Als Festivalchef hat sich der europaweit geschätzte Kurator in seiner Heimatstadt Brüssel vor allem beim renommierten Kunstenfestivaldesarts profiliert, bei dem er bereits seit 2002 arbeitet und das er seit 2007 leitet.

Ende Februar erst war Slagmuylder zum Programmdirektor des – nur alle drei Jahre sich ereignenden – Festivals Theater der Welt designiert worden, das im Mai 2020 in Düsseldorf stattfinden wird. Eine entscheidende Frage wird nun darin bestehen, ob Slagmuylder die Festwochen bloß interimistisch, für die Ausgabe 2019, übernehmen wird – oder doch längerfristig.

„Festivals sind besondere Orte“, erklärte Slagmuylder vor vier Monaten: „Sie können es sich erlauben, sich abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen. Sie bieten eine außergewöhnliche Erfahrung der Gegenwart, indem sie Künstler und künstlerische Arbeiten aus verschiedenen Teilen der Welt auf Zeit zusammen bringen. Sie eröffnen die Möglichkeit, die Zukunft zu denken, indem sie den Austausch von Ideen befördern.“

