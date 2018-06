AVISO – Morgen, Dienstag, 26. Juni: „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour von Christian Kern macht im Burgenland Station

Besuch eines Pflegekompetenzzentrums, Austausch mit BürgermeisterInnen und GemeinderätInnen der Bezirke Eisenstadt und Mattersburg

Wien (OTS/SK) - Nach dem Tourstart in der Steiermark macht die „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour von Christian Kern morgen, Dienstag, 26. Juni 2018 im Burgenland Station. Auf dem Programm stehen u.a. ein Besuch des Pflegekompetenzzentrums Weppersdorf und ein Treffen mit BürgermeisterInnen, VizebürgermeisterInnen, GemeinderätInnen und Ortsparteivorsitzenden der Bezirke Eisenstadt und Mattersburg, an dem auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl teilnimmt. Thema beim Tourtag im Burgenland wird auch die arbeitnehmerInnen- und familienfeindliche 60-Stunden-Woche sein, die die Kurz/Strache-Regierung den ÖsterreicherInnen aufzwingen will. ****

Das Programm des „Stadt.Land.Zukunft.“-Tourtages im Burgenland im Überblick:

10.00 Uhr: Besuch des Pflegekompetenzzentrums Weppersdorf (Hauptstraße 57, 7331 Weppersdorf).

12.00 Uhr: Mittagessen im Dorfgasthof Berlakovich, Gespräche mit ArbeiterInnen aus der Umgebung, die dort zu Mittag essen (Hauptstraße 68, 7331 Weppersdorf).

14.30 Uhr: Spaziergang durch die Fußgängerzone in Eisenstadt und Besuch von Geschäften und Lokalen.

15.30 Uhr: Austausch mit BürgermeisterInnen, VizebürgermeisterInnen, GemeinderätInnen und Ortsparteivorsitzenden der Bezirke Eisenstadt und Mattersburg („Rotes Haus“, Johann Permayer Straße 2, 7000 Eisenstadt).

Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst zu den medienöffentlichen Terminen eingeladen. (Schluss) mb/mr

