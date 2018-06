Fußball-WM-Tag 13 mit Dänemark – Frankreich und Nigeria – Argentinien

Am 26. Juni ab 15.25 Uhr in ORF eins; auch Polen – Kolumbien sahen mehr als 1 Million im ORF, Topwert auch für Formel 1 und WM-Spiel in ORF 2

Wien (OTS) - Zum bereits sechsten Mal versammelte ein Spiel der WM 2018 im ORF mehr als eine Million Fußballfans: Das gestrige Match Polen – Kolumbien erreichte bis zu 1,052 Millionen Seherinnen und Seher, durchschnittlich waren in der zweiten Halbzeit 973.000 bei 30 Prozent MA (38 bzw. 47 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live mit dabei. Interessantes Detail am gestrigen WM-Tag: Weil in ORF eins der Große Preis von Frankreich – mit 625.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 38 Prozent Marktanteil übrigens der Meistgesehene am Nachmittags-Sendeplatz seit November 2017 – stattfand, wich das WM-Spiel Japan – Senegal auf ORF 2 aus. Durchschnittlich 674.000 bei 34 Prozent MA brachten auch diesem Match einen Topwert. Auch das 14.00-Uhr-Spiel England – Panama in ORF eins erreichte bis zu 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Fußball-WM geht in die erste, entscheidende Phase, denn die jeweils dritten Gruppenspiele entscheiden über den Aufstieg ins Achtelfinale. Dementsprechend werden diese Spiele auch parallel ausgetragen, ORF eins zeigt am Dienstag, dem 26. Juni, zunächst ab 15.25 Uhr Dänemark – Frankreich live (Kommentator Michael Roscher), vom anderen Spiel Australien – Peru steht um 18.15 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung auf dem Programm. Das Abendspiel ab 19.15 Uhr bestreiten dann Nigeria – Argentinien (Michael Bacher), die Highlights des Spiels Island – Kroatien sind um 22.15 Uhr zu sehen. Analytiker im ORF-WM-Studio sind bei der ersten Partie Bernhard Stöhr, Thomas Janeschitz und Roman Mählich, das Argentinien-Spiel analysieren Alina Zellhofer, Marcel Koller und Thomas Janeschitz.

