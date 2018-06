FPÖ-Darmann/Trettenbrein: Prettner bestätigt, dass bei Personal des Klinikum-Kindergartens gespart werden soll!

FPÖ lehnt rote Kindergarten-Sparpläne ab – Kaiser und Prettner müssen Pläne zur Auslagerung stoppen

Klagenfurt (OTS) - In der Causa „Auslagerung der Kinderbetreuungseinrichtung im Klinikum Klagenfurt“ üben heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann und FPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Harald Trettenbrein heftige Kritik an Gesundheitsreferentin LHStv. Beate Prettner und Landeshauptmann Peter Kaiser. „Prettner hat im Landtag bestätigt, dass beim Personal des Klinikum-Kindergartens gespart werden soll! Die FPÖ lehnt diese roten Kindergarten-Sparpläne entschieden ab“, betont Darmann. Prettner hatte bei der Beantwortung einer FPÖ-Anfrage zu den Sparplänen in der letzten Landtagssitzung erklärt, dass neue Mitarbeiter des Betriebskindergartens nur noch nach Kollektivvertrag angestellt werden sollen. So wolle man rund 300.000 Euro sparen.

„Anstatt bei den hohen Managementgehältern und der überbordenden Verwaltung in der KABEG zu sparen, fällt der SPÖ nichts Schlimmeres ein, als Kürzungen bei der bewährten Kinderbetreuungseinrichtung im Klinikum vorzunehmen. Gute Kinderbetreuung muss aber weiterhin ein Markenzeichen des größten Kärntner Krankenhauses bleiben. Wir fordern Landeshauptmann Kaiser und Gesundheitsreferentin Prettner auf, diese Pläne sofort zu stoppen!“, so Darmann. Es sei ein Skandal, wie die SPÖ hier durch Verhandlungen ohne Einbindung der betroffenen Mitarbeiter und Eltern für Verunsicherung sorgt. Trettenbrein kritisiert auch, dass die Vergabe an die Diakonie ohne Ausschreibung erfolgen soll.

Die großspurige Ankündigung von Landeshauptmann Peter Kaiser vor der Landtagswahl, Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas machen zu wollen, werde mit der geplanten Aktion jedenfalls Lügen gestraft, betont Darmann. „Die Realität ist eine ganz andere: Entgegen den Versprechungen setzt die SPÖ eine langjährige ausgezeichnete Betreuung aus nicht nachvollziehbaren Überlegungen aufs Spiel. Wir unterstützen daher alle, die für den Erhalt des Betriebskindergartens im Klinikum in der bewährten Form eintreten“, so der FPÖ-Obmann.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404