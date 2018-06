„Klartext“ mit Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) und Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) am 27.6. im RadioKulturhaus

Wien (OTS) - „Europadämmerung - Ist die Union noch zu retten?“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 27. Juni im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) und der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ). Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

Ist die Europäische Union noch zu retten? Natürlich, möchte man entgegnen. Auch wenn derzeit jeder gegen jeden agiert und die Kassandrarufe so laut wie noch nie durch Europa schallen. Alles dreht sich in diesen Wochen um Flüchtlinge und Migranten, obwohl heuer bisher die Zahlen überschaubar niedrig sind. Gibt es keine anderen Themen, keine anderen Probleme? Oder ist die Flüchtlingskrise tatsächlich die einzige wirkliche gesamteuropäische Krise, die das politische, ökonomische und soziale Modell Europas infrage stellt, wie der bulgarische Intellektuelle Ivan Krastev schreibt? Unbestreitbar ist die Flüchtlingskrise der wichtigste Grund, warum Populisten viel Zulauf bekommen. Wie kommt Europa wieder in die Spur? Welche Zukunftsszenarien drängen sich auf, und was ist heute anders als in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts als Österreich Mitglied der EU geworden ist? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Franz Vranitzky (SPÖ), der als Bundeskanzler Österreich in die EU geführt hat, und Gernot Blümel (ÖVP), der als Europaminister und enger Vertrauter des derzeitigen Regierungschefs die gegenwärtige Europapolitik mitgestaltet.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 27. Juni im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

