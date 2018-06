AVISO: Frauen*Volksbegehren lädt ein zur Podiumsdiskussion: Wann sind wir denn Österreicher*innen?

Wien (OTS) - Alma Zadic, Ewa Dziedzic und Mireille Ngosso haben eines gemeinsam. Sie sind Politikerinnen mit einer sogenannten Migrationsbiographie und sie alle kennen es, dass dieser immer wieder in den Vordergrund rückt. Sie alle kennen es, dass Aussagen, die sie tätigen, politische Forderungen, die sie stellen, nicht primär auf inhaltlicher Ebene gehört werden, sondern im Kontext ihrer Person.



Gemeinsam mit Lena Jäger und Jelena Gucanin diskutieren sie, warum in Österreich, in dem jede fünfte Person eine Migrationsbiographie hat, diese Menschen im Parlament und in der Politik unterrepräsentiert sind und wie sich die Mehrfachdiskriminierung auf sie, als Frauen in der Politik, auswirkt.

Podiumsdiskussion: Wann sind wir denn Österreicher*innen?

Datum: 26.06.2018, 18:00 Uhr

Ort: Palais Epstein

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien, Österreich

www.frauenvolksbegehren.at