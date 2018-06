Alsergrund: Wetterhexe und Hippo im Sparefroh-Haus

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Alsergrund präsentiert die pensionierte Bankgestellte Renate Steinkellner ihre mehr als 200 Exponate umfassende Sparpräsente-Sammlung in einem kleinen „Sparefroh-Haus“. Dieser Pavillon im Innenhof im Amtshaus Alsergrund (9., Währinger Straße 43) ist immer wieder stundenweise geöffnet. Nächster Termin: Am Mittwoch, 27. Juni, freut sich Steinkellner von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr über Gäste jeden Alters. Der Eintritt ist gratis. Zu betrachten sind zum Beispiel eine „Wetterhexe“ (1960), eine „Globus“-Heimsparkasse (1964), ein Onyx-Kerzenhalter (1975) und eine Schnapsglas-Garnitur (1981). Allerhand sparsame Figuren, vom biegsamen „Sparefroh“-Männchen bis zum geldhungrigen Nilpferd „Hippo“, dürfen in der bunten Kollektion nicht fehlen. Kontaktaufnahme mit der emsigen Spargeschenke-Sammlerin Renate Steinkellner via E-Mail: bm1090 @ bezirksmuseum.at

Allgemeine Informationen:

Sparefroh-Haus (Sammlung Steinkellner),

Bezirksmuseum Alsergrund:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk