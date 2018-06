Neuer Ärztlicher Direktor im Klinikum Malcherhof Baden

Dozent Dr. Georg Stummvoll, MSc ist neuer Primararzt

Ich habe in über 20 Jahren in der akademischen Medizin und rheumatologischen Forschung Erfahrung und Wissen gesammelt und in der Akutmedizin angewendet. Jetzt freue ich mich darauf, meine Kenntnisse in einer modernen und etablierten Rehabilitationsklinik so gezielt einzusetzen, dass unsere Patientinnen und Patienten am meisten davon profitieren Doz.Dr.Georg Stummvoll, MSc, Ärztlicher Direktor des Klinikums Malcherhof Baden

Baden (OTS) - Doz. Dr. Georg Stummvoll (48) ist neuer Ärztlicher Leiter des Klinikums Malcherhof Baden. Der Internist und Spezialist für Rheumatologie komplettiert die Kollegiale Führung des Malcherhofs.

Dr. Stummvoll studierte an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und wurde ebendort 1995 promoviert. Nach der Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin folgte ein zweijähriger Forschungsaufenthalt in den USA an den National Institutes of Health (NIH). 2009 schloß er nach klinischer Ausbildung in den Fächern Physikalische Medizin und Rehabilitation sowie Orthopädie und Radiologie das Additivfach Rheumatologie ab. Ab diesem Zeitpunkt leitete er als Oberarzt abwechselnd die Betten- und Tagesstation sowie Ambulanz und Akutbegutachtung der Klinischen Abteilung für Rheumatologie an der Universtitätsklinik für Innere Medizin III in Wien.

Im selben Jahr habilitierte er sich an der Medizinischen Universität Wien für das Fach Innere Medizin, ab 2012 wurde er zum assoziierten Professor ernannt. Seine jüngste Ausbildung beendete der gebürtige Badener 2017: An der FH Burgenland schloß er den Masterstudiengang „Integriertes Versogungsmanagement“ im Bereich Gesundheitswissenschaften mit Auszeichnung ab.

Doz. Stummvoll ist Vorsitzender des Arbeitskreises SLE (Systemischer Lupus Erythematodes) der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie (ÖGR). Seit 2014 ist er zudem Mit-Herausgeber der Wiener Klinischen Wochenschrift.

„ Ich habe in über 20 Jahren in der akademischen Medizin und rheumatologischen Forschung Erfahrung und Wissen gesammelt und in der Akutmedizin angewendet. Jetzt freue ich mich darauf, meine Kenntnisse in einer modernen und etablierten Rehabilitationsklinik so gezielt einzusetzen, dass unsere Patientinnen und Patienten am meisten davon profitieren “, informiert Primar Stummvoll.

Klinikum Malcherhof Baden: Rehabilitation auf Top-Niveau

Das Klinikum Malcherhof ist eine moderne Rehabilitationsklinik und spezialisiert auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates. Bei rheumatischen Beschwerden oder nach orthopädischen Eingriffen bietet das Haus ein gezieltes und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmtes Leistungsspektrum. Jeder Patient wird ganzheitlich gefördert, begleitet und betreut. Der Malcherhof wird als Public-Private-Partnership-Modell von der Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (SVA) und der PremiQaMed Group betrieben.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternatität und die Goldenes Kreuz Privatklinik in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVA betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das SVA Gesundheitszentrum in Wien.

SVA, die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als Gesundheitsversicherung rund 850.000 Kunden. Jährlich verzeichnet die SVA rund 60.000 Neuzugänge. Als moderner Dienstleister mit wachsender Kundenzahl verfolgt die SVA mit dem Transformationsprogramm SVA2020 einen stringenten Digitalisierungskurs und weitet dabei unter anderem ihre Online-Services stetig aus. Mehr Informationen über die SVA finden Sie unter: www.svagw.at

Foto in Druckqualität zum Download: www.premiqamed.at/presse.html

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Reinhild Wohltan

Marketing & Kommunikation

PremiQaMed Management Services GmbH

Heiligenstädter Straße 46-48 • 1190 Wien, Austria

T: +43 1 586 28 40-309• M: +43 664 961 97 96

reinhild.wohltan @ premiqamed.at • www.premiqamed.at