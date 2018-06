Dr. Stefan Köck zum Honorarprofessor für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Universität Wien ernannt

Wien (OTS) - Mit 22. Juni 2018 wurde Rechtsanwalt Dr. Stefan Köck, Partner der Kanzlei Greindl & Köck Rechtsanwälte, die Lehrbefugnis als Honorarprofessor für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Universität Wien verliehen.

Stefan Köck ist seit mehr als 20 Jahren als einer der führenden Arbeitsrechtsexperten in Österreich als Rechtsanwalt und in der Wissenschaft und akademischen Lehre tätig. Bevor der renommierte Arbeitsrechtsexperte im Mai 2017 Partner der Kanzlei Greindl & Köck Rechtsanwälte wurde, war er bis April 2017 Partner der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. Köck ist langjähriger Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an der Universität Wien und an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Schriftleiter der Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht, einer führenden Fachzeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht in Österreich. Er publiziert regelmäßig, insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts. Seine Beratungspraxis umfasst neben dem gesamten Arbeitsrecht das Gesellschafts- und Vertragsrecht. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit sind betriebliche Strukturfragen (Betriebsvereinbarungen, Betriebsänderungen, Kollektivvertragsgeltung), Verträge mit leitenden Angestellten, Betriebspensionen und Betriebsübergänge.

Dr. Georg Greindl, Gründungspartner der Kanzlei Greindl & Köck: "Wir gratulieren Stefan Köck zu dieser akademischen Auszeichnung herzlich. Sie stellt eine Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste sowie seiner exzellenten arbeitsrechtlichen Beratung dar, die Stefan Köck für unsere Mandanten tagtäglich erbringt."

Über Greindl & Köck Rechtsanwälte GmbH

Greindl & Köck Rechtsanwälte ist eine seit 2003 bestehende Boutique-Wirtschaftskanzlei in Wien mit internationaler Ausrichtung. Mandanten sind überwiegend internationale Konzerne und mittelständische österreichische Unternehmen. Fokusgebiete der Kanzlei sind neben dem Arbeitsrecht das Gesellschafts- und Vertragsrecht, Umgründungen und M&A-Transaktionen, das Immobilienrecht, das öffentliche Wirtschaftsrecht und der gewerbliche Rechtsschutz. Bei internationalen Transaktionen arbeitet die Kanzlei mit einem Netzwerk von ausländischen Kanzleien zusammen. Die Kanzlei hat vier Partner ‑ die Gründungspartner Dr. Georg Greindl und Dr. Bettina Köck, LL.M. (Northwestern) sowie Mag. Markus Hofpointner und Dr. Stefan Köck, LL.M. (Northwestern) ‑ und weitere erfahrene Juristen im Team.

