Fahrbahn und Nebenflächen werden im Ortsgebiet von Allentsteig neu gestaltet

Sonder-Bauprogramm für Landesstraßen im Waldviertel freigegeben

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraßen L 56, L 65 und L 75 werden im Ortsgebiet von Allentsteig erneuert und die Nebenflächen neu gestaltet. Als zusätzliche Maßnahme für das Waldviertel wird auch die L 75 im Bereich Forsthaus saniert: „Die neu gestaltete Ortsdurchfahrt trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Allentsteig zu erhöhen“, so Landesrat Ludwig Schleritzko kürzlich beim Baustart.

Auf Grund der schadhaften Fahrbahnen entsprechen die Landesstraßen L 56, L 65 und L 75 im Ortsgebiet von Allentsteig nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Weiters sind die bestehenden Nebenflächen wie Gehsteige, Parkstreifen schadhaft bzw. fehlen teilweise. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Allentsteig dazu entschlossen, die Landesstraßen auf einer Gesamtlänge von rund 1.000 Metern neu zu gestalten. Die Planungen erfolgten durch die Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen an der Thaya in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Allentsteig.

Nach den Verlegungen der Einbauten durch die Stadtgemeinde Allentsteig beginnen nun die Arbeiten für die Nebenflächengestaltungen. Dabei werden die Leistensteine entlang der Landesstraßen neu versetzt, Gehsteige sowie Nebenflächen neu gestaltet, und Parkflächen neu hergestellt. Weiters werden die Entwässerungseinrichtungen (Einlaufschächte, Gitter) adaptiert und Leerverrohrungen für Lichtwellenleitungen verlegt. Diese Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt.

Die Fahrbahnen der Landesstraßen werden unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite bis zu neun Zentimeter abgefräst und anschließend werden neue Tragschichten und Deckschichten wieder aufgebracht. Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung starten Mitte August mit einer zweiwöchigen Totalsperre und einer entsprechenden Umleitung.

Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Allentsteig in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch, mit der Fertigstellung ist im September 2018 zu rechnen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 290.000 Euro, wobei rund 190.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 100.000 Euro auf die Stadtgemeinde Allentsteig entfallen.

Landesrat Ludwig Schleritzko hat zusätzlich zum regulären Landesstraßen-Bauprogramm für 2018 nun ein Sonder-Bauprogramm für Landesstraßen im Waldviertel freigegeben. Dieses Sonder-Bauprogramm hat einen finanziellen Umfang von rund 1,2 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang wird auch der rund 900 Meter lange Abschnitt der Landesstraße L 75 beim Forsthaus Allentsteig mit einer Investitionssumme von rund 90.000 Euro instand gesetzt. Für Landesrat Ludwig Schleritzko „bringt diese Maßnahme eine Verbesserung der Sicherheit und des Fahrkomforts für die Bürger und die Wirtschaft.“

