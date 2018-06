11.000 Schüler messen sich bei NÖ Waldjugendspielen - Sieg geht nach Litschau

LHStv. Pernkopf: 11.000 Schülerinnen und Schüler lernen Ökosystem Wald kennen

St. Pölten (OTS/NLK) - Der „Waldmeister 2018“ in Gold schmückt in Zukunft das Klassenzimmer der zweiten Klasse der Neuen Niederösterreichischen Mittelschule Litschau, der 2b-Klasse der Privaten Neuen Mittelschule Zwettl und der 2c-Klasse des Bundesgymnasiums/Bundesrealgymnasiums Waidhofen an der Thaya. Beim Finale der 31. NÖ Waldjugendspiele am 21. Juni in Gföhl setzten sich die drei Klassen gegen 20 andere durch und glänzten mit ihrem ausgezeichneten Wissen rund um den Wald und seine Tiere, die Forstwirtschaft und den Rohstoff Holz.

„11.000 Schülerinnen und Schüler lernen bei den Waldjugendspielen das Ökosystem Wald kennen. Gesunde Wälder sind wichtig für die Natur und Umwelt, sorgen für saubere Luft und bieten auch Platz für Erholung. Darüber hinaus bieten sie aber auch natürliche Rohstoffe für die Bauwirtschaft und für saubere Energie“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die Siegerklasse der Neuen Niederösterreichischen Mittelschule Litschau darf sich auf ein Training mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft freuen. Dem zweiten Platz, der Privaten Neuen Mittelschule Zwettl, winkt ein Besuch mit Führung im Tiergarten Schönbrunn. Das Bundesgymnasiums/Bundesrealgymnasium Waidhofen/Thaya erhielt einen Gutschein für einen Tagesausflug in die Landeshauptstadt St. Pölten mit Führungen im Landesmuseum und dem ORF NÖ.

Der NÖ Landesforstdienst organisiert die österreichweit einzigartigen Waldjugendspiele, seit Beginn der Aktion haben schon 320.000 Kinder teilgenommen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler der sechsten Schulstufe unter der Führung von ausgebildeten Forstleuten das Ökosystem Wald auf spielerische Weise näherzubringen. In diesem Jahr stellten etwa 11.000 Jugendliche aus Niederösterreich ihr Können unter Beweis.

