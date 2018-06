Ausmusterung und Angelobung von Polizistinnen und Polizisten

Wien (OTS) - Am 25. Juni 2018 um 13:00 Uhr werden, in Anwesenheit von Generalsekretär HR Mag. Peter Goldgruber und Landespolizeivizepräsident General Dr. Michael Lepuschtiz, 72 InspektorInnen nach Beendigung ihrer Polizeiausbildung im Rahmen einer Feierlichkeit am Platz in der Burg (1. Bezirk) ausgemustert. Während ihrer Grundausbildung konnten sie bereits in den beiden Praxisphasen Erfahrungen für den Außendienst sammeln und werden nun in den Wiener Bezirken ihren Streifendienst versehen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten werden zudem 18 Frauen und 51 Männer angelobt, die bereits ihre Polizei-Grundausbildung begonnen haben. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu herzlichst eingeladen.

