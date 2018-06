Schieles "Wally" und das Restitutionsgesetz: Journalismus-Studierende aus Wien beim Erasmus-Programm "Europe On Air" in Madrid

Für das Radioprojekt gestalteten Studierende der FHWien der WKW ein Radiofeature über einen einzigartigen Kriminalfall aus der Welt der Kunst und die bewegende Geschichte des Gemäldes

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Portraits of the city“ fand vom 4. bis 8. Juni 2018 bereits zum fünften Mal das internationale Radioprojekt "Europe On Air" statt – heuer in der Universität CEU San Pablo in Madrid. Journalismus-Studierende der FHWien der WKW unter der Leitung von Fachbereichsleiterin Karina Schwann sowie aus vier weiteren europäischen Ländern arbeiteten an Radiofeatures zu den Themen Stellung der Frau, Homosexualität, Kulturen und Obdachlosigkeit in Madrid – den Ausgangspunkt bildeten ausgewählte Kunstwerke aus dem Prado Museum.



Vor der Reise produzierten die Studierenden ein 20-minütiges Radiofeature, in dem Wien vorgestellt wird. Ziel war es, eine kulturelle Facette herauszugreifen und die Seele Wiens in Form eines urbanen Kurzportraits für ein internationales Publikum zu beschreiben. Ausgehend von dem berühmten Gemälde "Wally" von Egon Schiele zeichnen die Studierenden der FHWien in ihrem Beitrag die Geschichte des österreichischen Restitutionsgesetzes nach – eine Geschichte um NS-Raubkunst, einen über zehnjährigen Rechtsstreit und 15 Millionen Euro.

Das Radiofeature wird am Samstag, dem 30. Juni 2018, ab 10 Uhr in einer Sondersendung exklusiv auf Radio NJOY 91.3, dem Ausbildungssender der FHWien der WKW, zu hören sein.



"Europe On Air" (EUROA) ist ein Erasmus-Programm. Studierende und VertreterInnen von europäischen Partner-Hochschulen in der Journalismus-Ausbildung setzen sich in diesem Rahmen mit neuen Radioformaten auseinander und produzieren gemeinsam radiojournalistische Beiträge bzw. Sendungen zu einem Themenschwerpunkt. Im Fokus des Programmes steht neben dem Erlernen von journalistischen Arbeitsweisen auch der interkulturelle Kompetenzerwerb der Studierenden. Ziel von "Europe On Air" ist es, voneinander zu lernen, sich über die verschiedenen journalistischen Herangehensweisen in den Hochschulen auszutauschen und Gemeinsamkeiten hervorzuheben.

