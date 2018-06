Schnabl/Renner: Unterstützung der Stadt Wien für Opel-Werk Aspern ist zu begrüßen

Finanzhilfe sichert viele Arbeitsplätze von Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ab

St. Pölten, (OTS) - „Erfreut“ zeigen sich SPNÖ-Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl und die Gänserndorfer SP-Mandatarin und 3. Präsidentin des NÖ Landtages, LAbg. Mag. Karin Renner, im Zusammenhang mit der Innovationsförderung der Stadt Wien für das Opel-Werk in Aspern in Höhe von 1 Mio. Euro. „Im Werk in Aspern stammt ein großer Teil der Belegschaft aus Niederösterreich, insbesondere aus dem Bezirk Gänserndorf. Die Maßnahme der Stadt Wien ist deswegen sehr zu begrüßen“, halten LHStv. Schnabl und LAbg. Renner fest.

„Hunderte Schicksale von niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmern sowie ihrer Familien sind mit der Zukunft des Werkes in Aspern unmittelbar verbunden. Umso mehr sind wir für das klare Bekenntnis der Stadt Wien dankbar, sichert dieses doch wichtige Arbeitsplätze ab“, so Schnabl und Renner unisono.

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Mag. Dr. Anton Heinzl

Presse

02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at