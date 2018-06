Morgen Montag starten parallele WM-Live-Übertragungen von oe24-TV und ORF

oe24-TV startet morgen um 20 Uhr mit Spanien - Marokko, kommentiert von Finger/Seeger im Doppelpack

Wien (OTS) - Mit den morgen beginnenden Entscheidungsspielen der Fussball-WM ändert sich auch das Fernseh-Angebot deutlich: Ab morgen werden ORF 1 und der neue österreichische News-Sender oe24-TV die jeweils zeitgleich stattfindenden zwei Entscheidungsspiele pro Gruppe parallel übertragen. Der Zuseher kann frei wählen, welches Spiel er sich ansieht oder ob er von einem Spiel zum anderen und zurück schaltet.

Die Parallel-Übertragungen beginnen schon morgen Nachmittag um 16 Uhr mit den Spielen Uruguay-Russland (ORF) und Ägypten-Saudi Arabien (oe24-TV) der Gruppe A, in der freilich die Entscheidung über den Aufstieg schon gefallen ist.

Richtig spannend wird es dann morgen, Montag, abend ab 20 Uhr, wenn sowohl Spanien als auch Portugal um den Aufstieg ins Achtelfinae zittern müssen. oe24-TV zeigt morgen Montag ab 20 Uhr die Schlager-Partie Spanien - Marokko, in der die Spanier für den Aufstieg zumindest einen Punkt holen müssen. Der ORF überträgt parallel Portugal - Iran.

Für den WM-Höhepunkt Spanien - Marokko bietet oe24-TV zwei legendäre Fussball-Reporter auf: Die beiden Kult-Kommentatoren Edi Finger jun und Robert Seeger kommentieren das Spiel für oe24-TV im "Doppelpack" - als kultige Paarung aus Fachwissen und Schmäh. Ergänzt werden sie von den Experten Toni Polster, Frenkie Schinkels und Pepi Hickersberger.

Im Anschluss an das Spiel Spanien - Marokko zeigt oe24-TV dann noch die komplette Aufzeichnung von Iran - Portugal - und wiederholt beide Spiele noch einmal ab Mitternacht.

Dienstag abend ab 20 Uhr wird oe24-TV das Spiel Island - Kroatien übertragen. Bei diesem Spiel bekommen Edi Finger und Robert Seeger Unterstützung von Armin Assinger, der auf oe24-TV erstmals als Fussball-Kommentator auftreten wird. Der ORF spielt Dienstag abend parallel Nigeria - Argentinien. Auch in diesem "Fernduell" haben Island und Argentinien noch eine spannende Aufstiegs-Chance.

Mittwoch um 20 Uhr bringt oe24-TV dann das Highlight der bisherigen Fussball-WM: das Spiel Brasilien gegen Serbien - live und exklusiv. Auch hier kommentieren Edi Finger und Robert Seeger den Fussball-Thriller, bei dem Brasilien theoretisch von der Schweiz und Serbien noch um den Aufstieg gebracht werden kann.

oe24-TV sendet alle WM-Spiele, so wie der ORF, in HD und ist in allen österreichischen Kabelnetzen, auf A1-TV, im Sky-Paket, via Astra-Satellit und über Simpli-TV zu empfangen - im UPC-Kabel hat oe24-TV den HD-Kanal 216, ORF 1 befindet sich auf 201.

Auf oe24.at und der App oe24.tv gibt es alle Live-Spiele von oe24 auch als Live-Stream für Smartphone oder iPad, so dass man das Zweitspiel auch parallel zur ORF-Übertragung verfolgen kann.

