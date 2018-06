Einladung zum Pressegespräch: Maßnahmenpaket für Österreichs Forstwirtschaft

Wien (OTS) - Seit Jahrzehnten waren die Schäden für Österreichs Forstwirtschaft nicht so hoch wie in den letzten beiden Jahren. Borkenkäferbefall und Stürme haben Millionen Tonnen an Schadholz verursacht. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hat ein Maßnahmenpaket erarbeitet, das die Folgen dieser Ereignisse für Österreichs Forstwirtschaft abfedern soll.

Zur Präsentation dieses Pakets laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich zu einem Pressegespräch ein.

Teilnehmer/innen:

Elisabeth KÖSTINGER (Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus)

Peter MAYER (Leiter des Bundesforschungszentrums Wald)

Ort:

Bundesforschungszentrum Wald (BFW)

Seckendorff-Gudent-Weg 8

1130 Wien

Zeit:

Montag, 25. Juni 2018, 12.00 Uhr

