ÖVP Landstraße: Harald Himmer als Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Erfahrener Obmann mit Team aus vielen neuen und jungen Köpfen – Erhalt des Weltkulturerbes und Forderung nach Sporthalle in St. Marx wesentliche Eckpfeiler für politische Arbeit

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag der Volkspartei Landstraße wurde Harald Himmer als Bezirksparteiobmann wiedergewählt. „Gemeinsam mit einem neuen Team freue ich mich, die Politik in der Landstraße weiter aktiv mitzugestalten. Es war mir ein besonderes Anliegen, auch viele junge und engagierte Menschen im Team zu haben, damit sind wir bestens für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen vorbereitet“, so der wiedergewählte Obmann Harald Himmer.

Die wesentlichen Eckpfeiler der politischen Arbeit im Bezirk sieht Himmer unter anderem im Erhalt des Weltkulturerbes – Stichwort Heumarkt, der Öffnung der gesperrten Abfahrt Simmering sowie in der Errichtung einer Sporthalle in St. Marx. „Dafür werden wir uns als Volkspartei im Bezirk für die Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen“, so Himmer.

„Ich freue mich, dass Harald Himmer die Volkspartei Landstraße als erfahrener Obmann weiterführt“, so Gernot Blümel, der auch das neue Team hervorhebt: „Besonders freue ich mich auch über die vielen neuen und jungen Köpfe, die nun verantwortungsvolle Funktionen in der Bezirkspartei übernehmen. Sie sind gemeinsam mit den langjährigen Mitgliedern ein Garant für die Weiterentwicklung der Wiener ÖVP und erfolgreicher Bezirksarbeit. Ich möchte Harald Himmer und dem neu gewählten Team gratulieren und freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit“, so Gernot Blümel.​

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

http://www.oevp-wien.at