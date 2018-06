ÖSTERREICH: SPÖ will 12-Stunden-Tag-Volksbegehren

SPÖ-Chef Kern: "Volksbegehren ist eine Variante" - Online-Petition bereits gestartet

Wien (OTS) - Im Interview bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV am Freitagabend und in der Samstagsausgabe von ÖSTERREICH spricht SPÖ-Chef Christian Kern erstmals von einem Volksbegehren gegen den 12-Stunden Tag. Er könne sich ein Volksbegehren vorstellen. "Ein Volksbegehren ist eine Variante", kündigt Kern an. Wie ÖSTERREICH aus SPÖ-Kreisen erfuhr, wird bereits ganz konkret über ein solches Volksbegehren nachgedacht. Dieses soll im Herbst nach den Schulferien starten.

Als ersten Schritt für dieses Volksbegehren habe die SPÖ jetzt eine Online-Petition gegen den 12-Stunden-Tag gestartet, wie Kern auf oe24.TV verrät: „Wir haben jetzt auch auf unserer Homepage eine Onlinepetition gestartet. Außerdem haben wir eine öffentliche Begutachtung dieses Gesetzes gemacht.“ Er selbst werde am kommenden Samstag auch an der Großdemonstration der Gewerkschaft teilnehmen.

