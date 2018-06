ORF SPORT + mit Ruder-Weltcup Linz-Ottensheim und Golf BMW International Open

Auch die DTM Norisring 2018 ist am 23. und 24. Juni live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 23. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Ruder-Weltcup Linz-Ottensheim 2018 um 10.50 und 15.30 Uhr, von der DTM Norisring 2018 um 13.25 Uhr und von Tag 3 bei den Golf BMW International Open 2018 um 14.40 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 und 18.15 Uhr, die Höhepunkte von der Rad-Bundesliga – GP St. Pölten um 19.00 Uhr, von den Österreichischen Meisterschaften in der Sportakrobatik Graz 2018 um 19.15 Uhr und von Tag 3 bei den Golf BMW International Open 2018 um 20.00 Uhr sowie die World Sailing Show 2018 um 19.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Ruder-Weltcup Linz-Ottensheim 2018 um 9.20 Uhr, von der DTM Norisring 2018 um 13.15 Uhr und von Tag 4 bei den Golf BMW International Open 2018 um 14.45 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 17.00 und 18.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 17.30 und 18.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 9.00 und 19.45 Uhr, die Höhepunkte von der Golden Roof Challenge 2018 um 19.00 Uhr, von der Triathlon-Staatsmeisterschaft Sprint Tulln 2018 um 19.30 Uhr und vom Ruder-Weltcup Linz-Ottensheim 2018 um 20.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 24. Juni.

Oberösterreich steht vom 21. bis 24. Juni im Mittelpunkt der weltweiten Ruder-Szene. Beim Weltcup werden 950 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen in Linz-Ottensheim erwartet. 2019 steht in Linz-Ottensheim die Ruder-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Kommentator ist Peter Brunner.

Der Norisring ist seit Jahren ein Highlight im DTM-Rennkalender. Auf dem Nürnberger Zeppelinfeld zählen die DTM-Piloten zu den absoluten Stammgästen. Seit der Serien-Premiere im Jahr 1984 ging die DTM lediglich 1985 und 1986 am Norisring nicht an den Start. ORF SPORT + überträgt die Rennen am 23. und 24. Juni live. Kommentator ist Dieter Derdak.

Bereits in der Vergangenheit konnten die BMW International Open mit einem erstklassigen Spielerfeld begeistern. Auch die 30. Ausgabe des Turniers im Golf Club Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln bildet dabei keine Ausnahme. Superstar und Masters Champion Sergio Garcia, Tommy Fleetwood (Sieger im Race to Dubai 2017), Martin Kaymer, Ernie Els sind ebenso mit dabei wie Shot-Clock-Champion Mikko Korhonen. Matthias Schwab peilt nach einer kurzen Pause eine Spitzenplatzierung an. Er wird dort von Trainer-Guru Willi Hofmann betreut.

ORF SPORT + überträgt vom 21. bis 24. Juni täglich live. Kommentator ist Michael Berger. (Tag 3 von 14.00 bis 18.30 Uhr und Tag 4 von 12.30 bis 17.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek)

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 27 ist zu sehen: 1947 Fußball-Auswahlspiel Österreich – Britische Besatzer, 1948 Radsport – Wiener Osterpreis, 1954 Fußballländerspiel Schweden – Österreich, 1957 Ski alpin – Semmering-Rennen, 1961 Tennis – Hallen-WM in der Wiener Stadthalle, 1965 Turnen – Gymnaestrada in Wien, 1968 Kanu – Paddel-Dreiländerkampf Enns.

