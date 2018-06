Infineon Technologies Austria gewinnt Exportpreis 2018

Infineon Austria gewinnt den Exportpreis 2018 in der Kategorie "Industrie". Der Preis wurde gestern von der Wirtschaftskammer Österreich verliehen.

Villach (OTS) - „In den vergangenen fünf Jahren hat Infineon Austria das weltweite Produktgeschäft für Leistungselektronik massiv erweitert und sich dadurch in wichtigen Wachstumsmärkten wie USA und China mit weltweit führenden Kompetenzen für Elektromobilität, erneuerbare Energie und Energieeffizienzlösungen ausgezeichnet positioniert“, so Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, die den Preis gestern gemeinsam mit Richard Kuncic, Vicepresident und General Manger Businessline DC-DC, entgegennahm. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Energiesparchips und erfolgreicher Markterweiterung steigerte Infineon Austria den Umsatz in den letzten drei Geschäftsjahren um 78 Prozent von rund € 1,4 Milliarden auf rund € 2,5 Milliarden.

Die Exportquote von Infineon Austria beträgt 100 Prozent. Aktuell boomende Exportmärkte sind beispielsweise der Ausbau des Produktgeschäftes für chinesische Solaranlagen. China setzt dabei auf Leistungshalbleiter aus Villach. Zum anderen baut Infineon den Halbleiterabsatz im Bereich der Rechenzentren vor allem in China und den USA stark aus. Infineon-Chips aus Villach regeln bereits jetzt in über 50 Prozent dieser Server weltweit die Stromwandlung. Im laufenden Jahr erwartet Infineon hier ein anhaltendes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Mit den jüngst angekündigten Erweiterungen in Produktion sowie Forschung & Entwicklung kommt Infineon der hohen Nachfrage nach Leistungselektronik entgegen und schafft eine Basis für nachhaltige Standortsicherung in Österreich.

Exportpreis-Verleihung

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich zeichnet jährlich heimische Unternehmen aus, die durch ihr internationales Engagement den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich vorantreiben. Die Verleihung der Exportpreise vor knapp 700 Gästen erfolgte gestern durch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

