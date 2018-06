Einladung zum Medientermin im Rahmen der Grenzschutz-Übung "ProBorders"

Medientermin am 26. Juni 2018, 8:00 Uhr, mit Innenminister Kickl und Verteidigungsminister Kunasek

Wien (OTS) - Am Dienstag, 26. Juni 2018, findet am steirischen Grenzübergang Spielfeld die groß angelegte Grenzschutz-Übung "ProBorders" statt, an der mehrere hundert Exekutivbeamte sowie Soldaten teilnehmen werden. Im Rahmen der Übung wird auch die neue Fremden- und Grenzpolizeiliche Einheit "PUMA" präsentiert. Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek informieren in Form eines Pressestatements um 8:00 Uhr über Übungsszenario und Übungsziel.

Datum: Dienstag, 26. Juni 2018, 08:00 Uhr

Ort: Grenzübergang Spielfeld, Bundesstraße 2, 8472 Straß in Steiermark

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.

