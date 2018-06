HYPO NOE: Peter Harold legt CEO-Funktion zurück, Vorstand verkleinert sich

Bisherige Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner künftig Führungs-Duo. Peter Harold legt Vorstandsmandat per 30.11. zurück, bleibt Mitarbeiter.

St. Pölten (OTS) - Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, das Ersuchen von Peter Harold, seine Funktion als Generaldirektor per 30. November 2018 aus privaten Gründen zurückzulegen, anzunehmen. "Nach zehn erfolgreichen Jahren an der Spitze der HYPO NOE kann ich mit Stolz eine gesunde Bank übergeben. Nun ist es Zeit für eine neue Generation, als Mitarbeiter bleibe ich der HYPO NOE erhalten", so Peter Harold.

Der Aufsichtsrat hat weiters beschlossen, den Vorstand von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern, die bisherigen Vorstände DI Wolfgang Viehauser und Dr. Udo Birkner sorgen für Kontinuität und bilden künftig das Führungs-Duo der HYPO NOE. Wolfgang Viehauser als Sprecher des Vorstandes und Marktvorstand, Udo Birkner als Risiko- und Finanzvorstand. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Günther Ofner, betont: "Die Bank ist strategisch bestens aufgestellt, arbeitet sehr profitabel und kann daher positiv in die Zukunft blicken. Wolfgang Viehauser und Udo Birkner sind durch ihre Qualifikation Garanten dafür, dass die Bank ihren Erfolgsweg zum Wohl der Kundinnen und Kunden und des Landes Niederösterreich fortsetzen wird."

Das Jahrzehnt der Ära Harold, seit 1. Mai 2008 CEO der HYPO NOE, war von Meilensteinen wie der Eröffnung der neuen Konzernzentrale, der im letzten Herbst erfolgreich abgeschlossenen Fusion der HYPO NOE Gruppe Bank AG und der HYPO NOE Landesbank AG geprägt. Ausdrücklichen Dank für seine hervorragende Arbeit sprechen der Aufsichtsrat und insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Günther Ofner dem scheidenden Generaldirektor aus: "Peter Harold hat die Bank durch schwierige Zeiten gesteuert und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die Bank heute stabiler, gesünder und schlagkräftiger denn je dasteht. Es freut uns daher, dass Peter Harold der HYPO NOE als Mitarbeiter erhalten bleibt."

