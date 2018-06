Was Entwickler wirklich wollen: Best Practices und Erfahrungen aus dem Bereich Developer Relations

Wien (OTS) - Developer Relations ist eine der strategisch wichtigsten Rollen in jedem Unternehmen, das mit Technologie erfolgreich sein möchte. Doch die meisten Unternehmen scheitern, weil sie nicht wissen, wie sie es richtig machen können. Developer Relations ist eine Practitioner-to-Practitioner Veranstaltung für Entwickler-Experience, -Relations und -Marketing.

Sieben internationale Experten werden am 27. Juni im Firestarters Space in Wien zu den Best Practices und Fallstricken bei der Evangelisierung, dem Onboarding und Erfolg mit Software Entwicklern sprechen. Das Event Developer Relationsbietet den Teilnehmern die einzigartige Möglichkeit, exklusive Einblicke in die Beziehungen zwischen Entwicklern zu erhalten, Experten zu treffen, die ihre Erfahrung teilen und ihr Netzwerk zu erweitern.

Zu den Speakern des Events zählen: Martin Schürrer(Mitbegründer und CTO, PSPDFKit), Hasib A. Samad(Leiter Mobile, N26 Group), Yoana Dimova (Softwareentwicklerin & Hackathons, Female Tech Leaders), Ladislav Vasek(Community & University Relations Coordinator, Kiwi), Lubomir Drobny(Leiter Technik, Slido),Benjamin Ruschin(Geschäftsführer, WeAreDevelopers) und Natalie Korotaeva(CEO, Tabs or Spaces). Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an General Manager und Senior Executives, Marketing Professionals, Vertriebsprofis, Recruiter und HR Professionals.

"Einige Unternehmen haben Schwierigkeiten in Bezug auf Marketing, Vertrieb oder mit Mitarbeiter-Branding wenn es um Entwickler geht", sagt Natalie Korotaeva, CEO von Tabs or Spaces. "Unser Unternehmen hilft Organisationen sich mit der Entwickler Community zu verbinden. Wir machen alles aus der Perspektive von Entwicklern. Wir bieten Beratungsleistungen an, um die Strategie für die Zielgruppe Entwickler neu zu erfinden oder zu optimieren - indem wir auf Verständnis setzen. "

Die Mission von Tabs or Spaces ist es, Unternehmen in Entwickler-zentrierte Organisationen zu verwandeln.

Die Verbindung zu Entwicklern aufzubauen ist eine Herausforderung - egal, ob man Entwickler einstellen möchte, oder Produkte an Entwickler verkaufen oder vermarkten möchte. Die meisten Unternehmen schaffen es nicht, sich mit Entwicklern zu verbinden, und der häufigste Grund dafür ist, dass sie keine Strategie für Entwicklerzentriertheit haben. Tabs or Spaces ist eine Agentur, die Unternehmen dabei unterstützt, eine Organisationsstrategie für Entwickler-Centricity zu entwickeln, und konzentriert sich daher auf Recruiting, Employer Branding, Marketing & Sales, Engineering Culture und Tech Diversity Strategies.

Developer Relations : Best Practices & Experiences

Wann: 27. Juni 8:30-17:00

Wo: Firestarters Space, Halbgasse 7, 1070 Vienna

Teilnahme: €129

Tickets und Anmeldung: D eveloper Relations

Tabs or Spaces: http://tabsorspaces.io/

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Kontakt: Natalie Korotaeva natalie @ tabsorspaces.io