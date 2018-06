Wiener Festwochen - Besucher*innenzahlen 2018

Wien (OTS) - Die Wiener Festwochen 2018 haben von 11. Mai bis 17. Juni fünf Wochen lang in so unterschiedlichen Genres wie Theater, Performance, Musiktheater, Bildender Kunst, Musik und Film sowie Diskurformaten ein vielfältiges Angebot für alle Wiener*innen und internationale Gäste geboten.

Neben den etablierten Spielstätten wurden zum zweiten Mal in Folge die Gösserhallen – in einer gelungenen Kombination aus Spielort und Festivalzentrum – bespielt und vom Publikum begeistert aufgenommen.

Für HYPERREALITY. Festival for Club Culture by Wiener Festwochen wurde in diesem Jahr das F23, eine ehemalige Sargfabrik in Liesing, neu adaptiert.

Ein vielfältiges Angebot, das eine Ausstellung, Workshops, Installationen sowie zahlreiche Performance- und Musik-Acts bis hin zu Diskursformaten umfasste, konnte bei freiem Eintritt besucht werden.

Die Wiener Festwochen zeigten insgesamt 34 Produktionen (darunter 4 Uraufführungen, 10 Koproduktionen und 2 für Wien adaptierte Neuversionen) mit Künstler*innen aus 30 Ländern.

2018 betrug die Gesamtbesucher*innenzahl 101.044.

Bei den Wiener Festwochen 2018 wurden bei 24 Produktionen mit Eintritt 35.121 Karten aufgelegt, von denen 29.844 ausgegeben wurden. Hinzu kamen 6.090 ausgegebene Karten für die Installation micro | macro. the planck universe. Insgesamt wurden also 35.934 Karten ausgegeben. Die Auslastung betrug damit 87,20 %.

Zusätzlich konnten 9 Produktionen bei freiem Eintritt mit 50 Einzelveranstaltungen besucht werden. Wahrgenommen wurde dieses Angebot von 63.126 Besucher*innen.

Neben den Produktionen bei freiem Eintritt wurden den Besucher*innen der Wiener Festwochen zahlreiche Publikumsgespräche, Einführungen und Themenführungen bei freiem Eintritt geboten. Bei den insgesamt 28 Terminen waren 1.984 Personen anwesend.

Die ausführliche Gesamtversion finden Sie im Anhang.

