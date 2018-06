„matinee“ am 24. Juni: „Peter Rosegger – Waldbauernbub und Revolutionär“

Außerdem: „Festgottesdienst 800 Jahre Diözese Graz-Seckau“

Wien (OTS) - Eine steirische „matinee“ präsentiert ORF 2 am Sonntag, dem 24. Juni 2018, ab 9.05 Uhr: Vor der Übertragung des Festgottesdienstes anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Diözese Graz-Seckau (10.00 Uhr) wird mit dem Filmporträt „Peter Rosegger – Waldbauernbub und Revolutionär“ ein Sohn der Grünen Mark in den Mittelpunkt gerückt. Der Todestag des steirischen Heimatdichters jährt sich am 26. Juni zum 100. Mal, dessen Geburtstag am 31. Juli zum 175. Mal. Durch den ORF-Kulturvormittag begleitet Clarissa Stadler.

„Peter Rosegger – Waldbauernbub und Revolutionär“ um 9.05 Uhr

Peter Rosegger lebte in einer Zeit des Umbruchs. Neue Technologien und ungebremstes Wirtschaftswachstum prägten die Jahre zwischen 1850 und dem Fin de Siècle. Sichtbare Zeichen dafür waren die Weltausstellung, die Semmeringbahn und die Ringstraßenbauten. Gleichzeitig traten jedoch auch soziale Bruchlinien immer deutlicher zutage. Rosegger war ein Kind dieser Zeit – und hat seine Erlebnisse in autobiografischen Schriften festgehalten. Anhand von punktuellen Ereignissen, die von Rosegger kommentiert wurden, greift der Film von Klaus Steindl historische Themen, Umwälzungen und Brüche auf.

